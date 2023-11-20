بعد طرحها في مصر.. أرخص سيارات GAC 2024 |صور

تقدم شركة GAC المزيد من اصداراتها داخل السوق المصري، حيث بدأ طرح النسخة امباو التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية، وبعدها طرحت النسخة GS4 و Emkoo، بالاضافة إلى السيارة GAC EMZOOM ذات المظهر الرياضي، حيث يتم تقديمها للسوق المحلي عبر 4 فئات، وبسعر يبدأ من 990 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة GAC EMZOOM موديل 2024 الرسمية في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة GAC EMZOOM موديل 2024

ابعاد السيارة GAC EMZOOM

الطول الكلي 4410 مم.

العرض الكلي 1850 مم.

الارتفاع الكلي 1600 مم.

طول قاعدة العجلات 2650 مم.

مساحة التخزين سعة 341 لتر.

سعة خزان الوقود 47 لتر.

السيارة GAC EMZOOM موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة GAC EMZOOM

تضم السيارة GAC EMZOOM محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 177 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT.

السيارة GAC EMZOOM موديل 2024

وتحتوي السيارة على جنوط رياضية مع اطارات قياسها 225/55 R18، واضاءة LED، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، سنتر لوك، مكيف هواء، حساسات ركن، كاميرا، نظام صوتي ترفيهي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، مع برنامج EBD، و HHC الخاص بخوض المرتفعات وبرنامج التحكم في الثبات، ومتابعة ضغط الاطارات، ووسائد هوائية للحماية.

اسعار السيارة GAC EMZOOM في مصر

الفئة الاولى GAC EMZOOM بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثانية GAC EMZOOM بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GAC EMZOOM بسعر مليون و110 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GAC EMZOOM بسعر مليون و200 ألف جنيه