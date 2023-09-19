قريباً في مصر .. مواصفات GAC إمباو الجديدة |صور

تواصل شركات تصنيع السيارات الصينية من تعزيز تواجدها في مصر، وذلك بعد تداول انباء تفيد باقتراب طرح النسخة إمباو الجديدة كليًا في السوق المصري، حيث تأتي هذه السيارة تحت علامة GAC التجارية،وعبر تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان الرياضية.

سيارة GAC إمباو

وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 177 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 270 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مزدوج القابض مكون من 7 نقلات.

سيارة GAC إمباو

ومن المتوقع أن تتمتع السيارة بمعدلات للتسارع قدر بـ 7 ثواني للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0، وتضم السيارة عدد من التجهيزات منها حساسات مطر، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مصابيح LED، وجنوط رياضية تتراوح بين 16 و18 بوصة.

سيارة GAC إمباو

الابعاد الخارجية للسيارة GAC إمباو

قاعدة عجلات 2.73 متر.

الطول الكلي 4.7 متر.

العرض الكلي 1.85 متر.

الارتفاع الكلي 1.43 متر.

سيارة GAC إمباو

وتحتوي السيارة GAC إمباو على حزمة من تقنيات الحماية ابرزها، وسائد هوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، وكاميرا للمتابعة، مع خاصية دعم السيارة على تجاوز المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.