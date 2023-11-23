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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

ميتسوبيشي اتراج 2024
ميتسوبيشي اتراج 2024

تتربع السيارة ميتسوبيشي اتراج، على قائمة إصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، كأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي داخل السوق المصري، على الرغم من حركة الزيادات الرسمية الاخيرة، والتي جعلت اسعار هذه النسخة ترتفع بقيمة اجمالية بلغت 60 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2024، بعد زيادات نوفمبر الجديدة، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة.

ميتسوبيشي اتراج 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024

 

  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • عدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية من الصدمات.
  • نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات.
  • نظام التحكم النشط بالثبات ومتابعة ضغط الاطارات.
  • شاشة 7 بوصة تعمل باللمس.
  • مدخل USB.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مصابيح أمامية حادة.
  • مقابض ابواب من نفس لون الطلاء الخارجي.
ميتسوبيشي اتراج 2024
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • قفل مركزي للابواب.
  • إطارات 185/55 R15 82V.
  • جنوط 15 بوصة.
  • مكيف هواء.
  • محرك 1200 سي سي.
ميتسوبيشي اتراج 2024
  • 3 سلندر.
  • قوة اجمالية 76 حصانا.
  • عزم دوران 100 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • نوع الجر "أمامي".
ميتسوبيشي اتراج 2024

أسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024 الرسمية في مصر 

 

ارتفعت الفئة الوحيدة المطروحة في السوق المصري، من السيارة ميتسوبيشي اتراج 2024، بقيمة قدرها 60 الف جنيه، وبذلك اصبح سعرها الرسمي 670 ألف جنيه بدلاً من 610 آلاف جنيه.

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