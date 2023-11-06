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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 في مصر | صور

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تعتبر السيارة إكليبس كروس 2023 هي إغلى إصدارات شركة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، وواحدة من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة التجارية بالشارع المصري من فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات، وبقيمة سعرية رسمية تبدأ من مليون و200 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 في مصر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 مرايات كهربائية جانبية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامي وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مع تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية التحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف، بصمة تشغيل وايقاف المحرك، امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن وكاميرا.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، يمنحها افضلية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.6 ثانية، حيث يضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

ابعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 

 

  • طول 4545 مم.
  • عرض 1805 مم.
  • ارتفاع 1685 مم.
  • خلوص ارضي 180 مم.
  • قاعدة عجلات طولها 2670 مم.

 

اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى INSPORT GLX ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الثالثة INSTYLE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,325,000 جنيه.

الفئة الرابعة GLX 4WD ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بسعر 1,395,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023
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