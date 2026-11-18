أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، دعمه الكامل لترشح رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة فيليب ديالو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في مواجهة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

وكان ديالو قد وافق، الاثنين، على خوض السباق الانتخابي المقرر في مارس (آذار) المقبل، بدعم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يسعى إلى إحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، في بيان عقب اجتماعه بديالو، الأربعاء، الذي يصادف الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح: «يمثل فيليب ديالو نهجاً مسؤولاً تجاه كرة القدم، وهو عازم على مواجهة التحديات التي تنتظر اللعبة خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «يتمتع بخبرة واسعة في كرة القدم الدولية، ويحظى باحترام كبير في الأوساط الكروية الأوروبية. كما أن رؤيته لهذا المنصب والقيم التي يدافع عنها تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي يتبناها الرئيس الحالي لـ(فيفا)».

ويواجه إنفانتينو معارضة واسعة منذ محاولته، التي باءت بالفشل في يوليو (تموز) الماضي، إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد يمتلك حقوقاً مرتبطة بعدد من البطولات، من بينها كأس العالم.

ورغم الدعوات المتكررة المطالبة باستقالته، يؤكد المسؤول السويسري أنه يحظى بدعم ساحق من الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن أيضاً دعمه لترشح ديالو، وسط توقعات بانضمام مزيد من الاتحادات الأوروبية إلى قائمة داعميه.

وتابع نويندورف: «نريد أن تتغير كرة القدم نحو الأفضل. نريد قيادة للاتحاد الدولي تخدم اللعبة وتعمل بما يصب في مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء».

وكان «يويفا» قد لوّح في وقت سابق بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي، قبل أن يتلقى ضمانات بعدم إعادة طرح خطط بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى.

وإلى جانب إنفانتينو وديالو، يعتزم الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، والمدافع الدولي السويسري السابق رامون فيغا، خوض السباق على رئاسة «فيفا».