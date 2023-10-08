ميتسوبيشي اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد .. بسعر جديد

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وتعد هذه السيارة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي اصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023 واسعارها الرسمية الجديدة بعد زيادات شهر اكتوبر.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية أمامية.

نظام الثبات الالكتروني.

نظام إيموبليزر ضد السرقة

زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.

مكيف هواء.

عجلة قيادة باور.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023

مرايات جانبية "ضم".

نظام صوتي ترفيهي.

بلوتوث.

كاميرا خلفية وحساسات ركن.

قفل مركزي.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

شاشة تعمل باللمس.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023

المواصفات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2023

محرك 1500 سي سي 4 سلندر.

قوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك" دفع أمامي.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13.8 ثانية.

سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/س.

ميتسوبيشي اكسابندر 2023

اسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHT LINE ميتسوبيشي اكسابندر 2023 بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه.