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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

تقدم شركة نيسان نسختين من اشهر سيارات السيدان في مصر، الاولى النسخة صني والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة بالسوق المصري، إلى جانب قرينتها الكبرى سنترا 2024، والتي تأتي عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 771 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024 في مصر

نيسان سنترا موديل 2024

ابعاد وقياسات نيسان سنترا موديل 2024 

 

  • حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر.
  • الطول الكلي للسيارة 4615 مم.
  • اجمالي عرض السيارة 1760 مم.
  • الارتفاع الكلي 1495 و165 مم للخلوص الارضي.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2700 مم.
  • سعة خزان الوقود 52 لتر.
نيسان سنترا موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة نيسان سنترا موديل 2024 

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي.
  • القوة الاجمالية 118 حصان و154 نيوتن متر.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك CVT.
  • مدة تسارع تستغرق 10.9 ثانية من 0 لـ 100 كم/س.
  • سرعة قصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
  • حساسات حركة خلفية وكاميرا.
نيسان سنترا موديل 2024
  • شاشة متعددة الوظائف تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • سنتر لوك.
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • جنوط رياضية.
نيسان سنترا موديل 2024
  • مكيف هواء.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • فرامل ABS وEBD.
  • وسائد هوائية أمامية ثنائية للحماية.
  • نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.
نيسان سنترا موديل 2024

اسعار نيسان سنترا موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

اول فئة BASE نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 771,000 جنيه.

ثاني فئة UPPER نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 799,000 جنيه.

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