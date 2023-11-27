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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو بهذا السعر

مرسيدس C180 موديل
مرسيدس C180 موديل 2022

تعتبر السيارة مرسيدس C180، واحدة من أشهر إصدارات النجمة الألمانية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي من فئة السيدان، بالإضافة إلى قدراتها الفنية المميزة، إلى جانب التجهيزات والتقنيات الخاصة بكل فئة.

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وظهرت السيارة مرسيدس C180 موديل 2022، للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة قطعتها قدرها 5200 كيلومتر، حيث كشفت عنها إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال عبر الإنترنت، وتأتي هذا النسخة بحالة الفبريكا من الداخل والخارج مع حزمة من التجهيزات.

مرسيدس C180 موديل 2022 

وتأتي السيارة مرسيدس C180 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمرايات جانبية كهربائية ضم، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وزجاج مظلل، مع حساسات ركن، وكاميرا للتحكم، مع نظام الركن الذكي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، فرش جلد، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مرسيدس C180 موديل 2022 

وتحتوي مرسيدس C180 على نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، مثبت سرعة، مقعد كهربائي التحكم، قفل مركزي للأبواب،إانذار، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، فرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

مرسيدس C180 موديل 2022 

وتستمد مرسيدس C180 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 156 حصان، سعة 1500 سي سي تيربو، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.6 ثانية.

مرسيدس C180 موديل 2022 

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو 

 

تباع السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 على الإنترنت، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية بلغت 3 ملايين و300 ألف جنيه.

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