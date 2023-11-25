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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو في مصر 2024 بعد الأسعار الجديدة

بي واي دي F3 2024
بي واي دي F3 2024

تتنوع السيارات المطروحة في مصر بين موديلات 2024، التي تختلف من ناحية العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي بين فئة السيدان والرياضية، والهاتشباك، إلى جانب نقطة مهمة وهي خطة الاسعار.

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وتعد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، ارخص سيارة "زيرو" تنتمي إلى عائلة السيدان في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئتين الأولى بناقل سرعات مانيوال يدوي 5 غيار، والفئة الثانية تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

بي واي دي F3 2024

وتعمل جميع فئات السيارة بي واي دي F3 2024 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 108 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

بي واي دي F3 2024

وزودت السيارة بي واي دي F3 2024 بتجهيزات تتضمن، وسائد هوائية ثنائية لحماية الجزء الأمامي، ونوافذ كهربائية أمامي وخلفية، مع مكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة باور، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى قفل مركزي، وانذار.

بي واي دي F3 2024

وتضم بي واي دي F3 2024 جنوط رياضية، وزجاج خلفي ملون، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX، وحساسات ركن، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

بي واي دي F3 2024

أسعار السيارة بي واي دي F3 2024 الرسمية في مصر 

الفئة الأولى مانيوال بي واي دي F3 موديل 2024 بسعر 500 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بي واي دي F3 2024 بسعر 600 الف جنيه.

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