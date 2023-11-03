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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي واي دي تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة وبهذا المبلغ .. صور

بي واي دي SONG L
بي واي دي SONG L

تواصل شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، تألقها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة SONG L، والتي تستعد إلى طرحها بالسوق الصيني بعد فتح باب الحجز المسبق، كواحدة من أحدث الإصدارات التي تقدمها وذلك عن الفئة الرياضية من عائلة الكروس اوفر.

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 بي واي دي SONG L

القدرات الفنية للسيارة بي واي دي SONG L

 

تستمد السيارة بي واي دي SONG L قوتها من محرك بقوة 201 حصانا غير متزامن، واخر متزامن يستطيع أن ينتج قوة قدرها 308 حصانا، وتعتمد السيارة على منظومة قوة مدعومة بمحرك أمامي وخلفي، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 509 حصانا.

 بي واي دي SONG L

وتعتمد السيارة بي واي دي SONG L على بطارية بقوة 71.8 كيلووات في الساعة أو بطارية اخرى 87.04 كيلووات/ الساعة، مع مدى سير يتراوح بين 550 كيلومتر و662 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 4.3 ثانية.

 بي واي دي SONG L

ابعاد السيارة بي واي دي SONG L

 

  • الطول الكلي 4.840 مم.
  • العرض الكلي 1.950 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.560 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2.930 مم.

سعر السيارة بي واي دي SONG L

 

وتتلقى بي واي دي الصينية طلبات الحجز المسبقة على هذه النسخة من 31 اكتوبر الماضي، بينما تبدأ اسعارها هناك بالسوق الصيني نحو 34.100 دولار امريكي، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو مليون و50 الف جنيه.

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