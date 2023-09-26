ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة علي مستوي جميع دول العالم، وذلك يعود الي العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وكان منها، عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافةإلي عدم استقرار سعر صرف الدولار، وذلك ما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ .

بي واي دي F3 موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد :

بي واي دي F3 موديل 2024

- مواصفات الأمان بـ بي واي دي F3

مقصورة بي واي دي F3 موديل 2024

زودت سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بأحدث وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة ، وأحزمة أمان .

- سعة محرك F3 السيدان الصينية

بي واي دي F3 موديل 2024

تحصل سيارة بي واي دي F3 السيدان علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار بي واي دي F3 الجديدة

بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 تتوافر بسعر 490 ألف جنيه، بدلا من 450 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 40 ألف جنيه .

بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 تتوافر بسعر 590 ألف جنيه، بدلا 510 ألف جنيه، بزيادة قدرة بـ 80 ألف جنيه .