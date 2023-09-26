عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد

سيارة بي واي دي F3
سيارة بي واي دي F3 موديل 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة علي مستوي جميع دول العالم، وذلك يعود الي العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا وكان منها، عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافةإلي  عدم استقرار سعر صرف الدولار، وذلك ما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ .

بي واي دي F3 موديل 2024

من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا؟

سعر بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة بمصر.. صور

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  سعر بي واي دي F3 موديل 2024 الجديد  :

بي واي دي F3 موديل 2024

- مواصفات الأمان بـ بي واي دي F3

مقصورة بي واي دي F3 موديل 2024

زودت سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بأحدث وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة ، وأحزمة أمان .

- سعة محرك F3 السيدان الصينية

بي واي دي F3 موديل 2024

تحصل سيارة بي واي دي F3 السيدان علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار بي واي دي F3 الجديدة

بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 تتوافر بسعر 490 ألف جنيه، بدلا من 450 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 40 ألف جنيه .

بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 تتوافر بسعر 590 ألف جنيه، بدلا 510 ألف جنيه، بزيادة قدرة بـ 80 ألف جنيه .

بى واى دى f3 سعر بي واي دي F3 مواصفات الأمان بـ بي واي دي F3 محرك F3 السيدان الصينية سعة محرك F3 سعة محرك F3 السيدان أسعار بي واي دي F3 أسعار بي واي دي F3 الجديدة اسعار السيارات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

موضوعات متعلقة

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

مليون وأنت طالع.. 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

شاهد| ظهور هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

المستندات المطلوبة لنقل ملكية أي سيارة.. تعرف عليها

لقائدي السيارات.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود| تفاصيل

تشترى أيه.. مقارنة بين كيا اكسيد وشانجان سي-اس-35-بلس

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

سعر سيارة راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث| فيديو

ترشيحاتنا

المشاط تلتقي مسئولي بنك التصدير والاستيراد الصيني لبحث التعاون في الصحة والطيران المدني

لليوم الثاني.. مؤيدو السيسي بالقاهرة يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري | صور

وصول أسماء المدرسين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات وبدء إجراءات التسكين

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

تقلبات كبيرة في أسعار النفط ومخاوف من تسجيل البرميل 100 دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ