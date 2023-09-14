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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا؟

من يهيمن على صناعة
من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا

تسعي جميع شركات السيارات الآن علي الهيمنة علي سوق السيارات العالمي سواء كان بمحركات الاحتراق الداخلي للسيارات، أو عن طريق التطور الذى شهدة عالم السيارات ويتنافس عليه جميع الشركات من خلال تقديم سيارات كهربائية حديثة .

 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا


من الدول التي سيطرة علي صناعة السيارات الكهربائية وتتقدم في ذلك المجال بوتيرة سريعة هي الصين، وذلك ساعدها علي إزاحة شركات سيارات كبري أوروبية من المنافسة في صناعة السيارات الكهربائية ومنها شركات أوروبية وأمريكية .

 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا

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 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا


عملت جميع الشركات علي النهوض بصناعة السيارات الكهربائية ومنها شركة فولكس فاجن ومرسيدس وبي إم  دبليو إلا انهم تخلفوا عن اللحاق بالصين في مجال صناعة السيارات الكهربائية الجديدة ، سواء عن طريق الأجزاء المستخدمة ، أو عن طريق تكلفة السيارات بالنسبة الي كل شركة .

 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا

والان هناك شركتان يعملون علي منافسة بعضهم البعض في مجال صناعة السيارات وهم تسلا وبي واي دي، ولكن سيارات بي واي دي الكهربائية فرضت سيطرتها علي عالم صناعة السيارات الكهربائية ، وذلك بفضل الإمكانيات والتطورات التي تتواجد بسياراتها الكهربائية .

 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا

والان تهيمن الصين وتيلها أمريكا علي مبيعات السيارات الكهربائية عالميا، وذلك لان الصين النصف الأول من عام 2023 باعت شركة بي واي دي وحدها ما يقرب من 1.2 مليون سيارة كهربائية و سيارات هجينة، وذلك يقرب من ضعف إجمالي السيارات التي باعتها بي إم دبليو، وفولكس فاجن، ومرسيدس مجتمعين.

 من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا

خلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة بي واي دي عن تقديم 6 طرازات كهربائية تستعد لطرحهم في السوق الأوروبي ، بالرغم الي انه  لا يزال هناك القليل من الرفض للسيارات المصنوعة في الصين، وخاصة في ألمانيا، التي تفتخر بتفوقها في صناعة السيارات الجديدة .
 

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