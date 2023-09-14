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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تؤكد ظهور الجيل التالي من M3 EV في عام 2027

BMW تأكد ظهور الجيل
BMW تأكد ظهور الجيل التالي من M3 EV في عام 2027

سيكون الجيل القادم من سيارة BMW M3 سيدان عالية الأداء متاحًا لأول مرة في تاريخ العلامة التجارية كمركبة كهربائية بالكامل في عام 2027، حسبما أكد رئيس تطوير المنتجات في الشركة، فرانك ويبر، خلال مناقشة مع الصحفيين في البرتغال، حينما يتم الإطلاق العالمي لسيارة BMW i5.

BMW تأكد ظهور الجيل التالي من M3 EV في عام 2027

وقال ويبر للصحفيين الذين حضروا المقابلة الجماعية: "إن سيارة M3 القادمة ستكون كهربائية بالبطارية، تعمل بالبطارية بالكامل"، مضيفًا أن سيارة السيدان الفائقة القادمة ستكون متاحة أيضًا كنموذج محرك احتراق يضم نسخة معدلة من الطراز الحالي. محرك بنزين توربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر يحمل الاسم الرمزي S58.

BMW تأكد ظهور الجيل التالي من M3 EV في عام 2027

أضاف ويبر: "إنه محرك جميل، وسنجعله بالتأكيد قادرًا على تلبية معايير Euro 7 وأشياء أخرى، لذلك سيحدث ذلك"، في إشارة إلى توفر متغيرات EV و ICE لسيارة M3التالية، "لن يكون لدينا فئتان مختلفتان - سيكون هناك تعايش للحلول في السوق، وهو أمر ضروري."

 

من المتوقع أن تعتمد سيارة BMW 3 Series القادمة على منصة Neue Klasse الخاصة بالشركة الألمانية، والتي تمت معاينتها بواسطة Vision Neue Klasse Concept قبل أقل من أسبوعين، وسيكون من المنطقي أن يستخدم الجيل التالي M3هذه المنصة أيضًا. ومع ذلك، لم يتم تأكيد ذلك بعد من قبل BMW.

BMW تأكد ظهور الجيل التالي من M3 EV في عام 2027

أما بالنسبة لإنتاج الطاقة المقدرة لـ M3عديمة الانبعاثات، فلم يتم طرح أرقام محددة في المناقشة، لكن ذكر ويبر أن المنصة الجديدة تم تصميمها مع وضع أربعة محركات كهربائية في الاعتبار وإخراج طاقة يصل إلى واحد ميجاوات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط توصيل الطاقة بين المحورين الأمامي والخلفي. بمعنى آخر، يمكن للسائقين نظريًا الضغط على المفتاح وتحويل سيارة EV ذات الدفع الرباعي إلى سيارة ذات دفع خلفي، وهو خيار متوفر حاليًا في طرازات BMW M الحديثة التي تعمل بمحرك ICE.

 

ألمحت شركة صناعة السيارات الألمانية إلى سيارة كهربائية بقدرة 1 ميجاوات مع نموذج أولي معدّل i4 M50 مزود بأربعة محركات كهربائية، كما قدمت تسلسل فيديو تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر حيث قامت i4المعززة بما يسمى "دوران الخزان" بفضل محركاتها التي يتم التحكم فيها بشكل مستقل.

 

تأتي أخبار M3 EVبعد أشهر قليلة من تصريح رئيس BMW M فرانك فان ميل بأن العلامة التجارية تتوقع بيع المزيد من السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية (BEV) والهجينة القابلة للشحن (PHEV) مقارنة بنماذج الاحتراق النقي اعتبارًا من عام 2028، وبالتالي فإن قرار التطوير إن سيارة M3 الخالية من الانبعاثات ليست مفاجأة كبيرة.

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