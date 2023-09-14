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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025

صدى البلد

ظهرت سيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 المحدثة لأول مرة في معرض ديترويت الدولي للسيارات بأمريكا الشمالية هذا العام. لا يوجد سعر متاح بعد، وسيتم طرح سيارة السيدان المحدثة للبيع هذا الربيع. في الوقت الحالي، تقوم العلامة التجارية فقط بتفصيل النموذج القياسي، وتأتي المعلومات حول CT5-V و CT5-V Blackwing المعدلة لاحقًا.

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 

تتلقى سيارة 2025 CT5 عملية تجميل دقيقة، تحتوي الواجهة الأمامية على شبكة أكبر ونمط شبكي أسود لامع في المنتصف، كما توجد مصابيح أمامية مستطيلة مكدسة جديدة في الزوايا الخارجية، ويؤدي تحديث المصابيح إلى إعادة تصميم المصابيح المميزة، بما في ذلك إضافة جزء أفقي، كما توجد تعديلات طفيفة على الواجهة السفلية تمنح اللوحة مظهرًا أكثر زاوية.

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 

يحتوي الطراز الرياضي على شبكة سوداء اللون بدون لمسات من الكروم. كما أن لديها واجهة سفلية مختلفة مع شبكة تتناسب مع الفتحة العلوية. يوجد تقليم أسود حول النوافذ.

 

لا يتلقى أي من الإصدارين تغييرات في التصميم على الذيل، وتضيف كاديلاك الألوان الجديدة Deep Space Metallic وTyphoon Metallic كخيارات إضافية للتكلفة.

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 

قامت كاديلاك بتجديد التصميم الداخلي لسيارة CT5من خلال تركيب شاشة LEDمنحنية بقياس 33 بوصة كميزة قياسية. فهو يجمع بين وظائف الأداة والمعلومات والترفيه ولديه دقة 9K تحتوي السيارة على Googleمدمج، والذي يتضمن مساعد Google وخرائط Google وGoogle Play. ويدعم النظام أيضًا Apple CarPlay و Android Auto تعتبر نقطة اتصال 5G Wi-Fi بمثابة ترقية اختيارية.

 

تخطيط الشاشة قابل للتخصيص حتى يتمكن السائقون من إعادة ترتيب التطبيقات والأيقونات، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص تغيير المعلومات الموجودة على مجموعة العدادات لتناسب تفضيلاتهم.

الظهور الأول لسيارة كاديلاك CT5 موديل 2025 

يحتوي محدد وضع السائق على إعدادات Tour وSportوSnow/Ice وإعدادات MyMode قابلة للتخصيص. إنها تغير عناصر مثل استجابة التوجيه وصوت المحرك وإحساس الفرامل.

 

تتمتع CT5أيضًا ببعض تقنيات السلامة الجديدة، كما أن Super Cruise اختياري، وتأتي سيارة السيدان بشكل قياسي مع نظام مساعدة التوجيه في المنطقة العمياء وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكية عند التقاطع. يتوفر التعرف على إشارات المرور والمساعدة الذكية في السرعة.

 

لا توجد تغييرات في مجموعة نقل الحركة، حيث تأتي بمحرك توربيني قياسي رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 237 حصانًا و258 رطلًا من عزم الدوران، ويمكن للعملاء الترقية إلى محرك V6مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصانًا و405 رطل قدم. 

 

يتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات. الدفع بالعجلات الخلفية هو التكوين الأساسي، والدفع الرباعي هو خيار.

 

 

كاديلاك Google Android Auto Apple CarPlay الدفع الرباعي

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