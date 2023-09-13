احذر.. أهم أضرار المطبات على السيارات

تعتبر السيارة وسيلة تنقل لا غنى عنها، لكن يطلق البعض عليها بأنها أداة للموت، ونظرا إلى أهميتها والتقليل من مخاطرها، وقد لجأت بعض الحكومات إلى استخدام المطبات الصناعية بمختلف الطرق، وذلك لتجنب الخطر الناتج عن السرعة بقدر المستطاع.

تعتبر المطبات وسيلة متبعة للتهدئة المرورية، وهي عبارة عن ارتفاع قليل في طبقة الرصيف يتم صنعه بمناطق محددة بحيث تجبر سائقين السيارات على تخفيض السرعة، ويتم عمل المطبات بعدة أنوع من المواد مثل الاسمنت والحجارة والخرسانة أو الأسفلت.

أحذر.. شرح أهم أضرار المطبات على السيارات

شرح أهم أضرار المطبات على السيارات