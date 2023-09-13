احذر.. أهم أضرار المطبات على السيارات

تعتبر السيارة وسيلة تنقل لا غنى عنها، لكن يطلق البعض عليها بأنها أداة للموت، ونظرا إلى أهميتها والتقليل من مخاطرها، وقد لجأت بعض الحكومات إلى استخدام المطبات الصناعية بمختلف الطرق، وذلك لتجنب الخطر الناتج عن السرعة بقدر المستطاع.
تعتبر المطبات وسيلة متبعة للتهدئة المرورية، وهي عبارة عن ارتفاع قليل في طبقة الرصيف يتم صنعه بمناطق محددة بحيث تجبر سائقين السيارات على تخفيض السرعة، ويتم عمل المطبات بعدة أنوع من المواد مثل الاسمنت والحجارة والخرسانة أو الأسفلت.
شرح أهم أضرار المطبات على السيارات
- حدوث كسور في أحد المقصات
- تلف الإطارات والجنوط أيضاً بسرعة .
- تلف بعض القطع بعلبة ناقل الحركة، أو الكاردان والأجزاء المرتبطة بها
- قد تؤثر المطبات على الإطارات ونظام التعليق
- كسر في أحد الكبالن وبيض الدركسيون .
- تفكك الصواميل والمسامير المثبتة لأجزاء السيارة .
- حدوث أضرار شديدة في أحد المساعدين أو السوست أو كليهما .
- كسر في الميزان أو إحدى الشدادات .
- تضرر علبة الشكمان .
- تلف علبة الدركسيون وبلى العجل الأمامي أو الخلفي
- تؤدي المطبات الى اعوجاج بالقنطرة الأمامية الطولية أو العرضية أو الخلفية .
- تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس وإطارات الكاوتش أو جنط العجل . .
- كسر أي جزء من الأجزاء السفلية بالسيارة مثل المحرك أو صندوق التروس أو الردياتير .
- انحراف زوايا اتزان السيارة .