رينو أوسترال ولا أوبل جراند لاند؟.. مقارنة بين أحدث سيارات SUV

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية الجديدة أبرزها رينو أوسترال موديل 2024 وأوبل جراند لاند موديل 2024.

رينو أوسترال موديل 2024

مواصفات السيارة رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

أوبل جراند لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

رينو أوسترال موديل 2024

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الأولى Evolution بسعر 1,390,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,490,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,590,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 1,660,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 1,690,000 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 1,649,990 جنيه .