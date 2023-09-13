عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو أوسترال ولا أوبل جراند لاند؟.. مقارنة بين أحدث سيارات SUV

صدى البلد

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية الجديدة أبرزها رينو أوسترال موديل 2024 وأوبل جراند لاند موديل 2024.

بقوة 2000 حصان.. سعر أقوى سيارة كهربائية في العالم

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

رينو أوسترال موديل 2024

مواصفات السيارة رينو أوسترال موديل 2024

تستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات "دفع أمامي".

ويمكن للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 التسارع والانطلاق من الوضع الثابت 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية، بالإضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

أوبل جراند لاند موديل 2024

مواصفات السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

بلغت السرعة القصوى للسيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 نحو 201 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من الثبات لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 بمحرك "تيربو" سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يتمكن انتاج قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات.

رينو أوسترال موديل 2024

أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الأولى Evolution بسعر 1,390,000 جنيه 

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثانية Techno بسعر 1,490,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الثالثة Iconic بسعر 1,590,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الرابعة Esprit Alpine بسعر 1,660,000 جنيه

رينو أوسترال موديل 2024 الفئة الخامسة Esprit Alpine Black Edition بسعر 1,690,000 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024

أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الأولى  HIGHLINE بقيمة قدرها 1,449,990 جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,549,990 جنيه

أوبل جراند لاند موديل 2024 الفئة الثالثة TOP LINE بقيمة قدرها 1,649,990 جنيه . 

الكروس اوفر أوسترال SUV رينو أوبل جراند لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

أشهر سيارات فيات بـ 100 ألف جنيه .. اعرف المواصفات

سعر رينو أوسترال 2024 الجديدة في مصر

بـ 140 ألف جنيه.. سعر سبيرانزا A516

سعر فورد ايدج 2023 في السعودية

بيجو تكشف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

بقوة 2000 حصان.. سعر أقوى سيارة كهربائية في العالم

للغلابة.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه

بيجو ولا سيتروين .. أسعار أرخص السيارات الفرنسية في مصر

ترشيحاتنا

نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عيون مصر الساهرة تتحرك لإعادة الحياة لدرنة.. 5 مشاهد مضيئة تعرف عليها

بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ