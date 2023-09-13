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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تكشف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

بيجو تشكف عن نسخة
بيجو تشكف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

تعتبر سيارة بيجو e-3008 الجديدة كليًا، وهي أول طراز للعلامة التجارية الفرنسية يعتمد على بنية ستيلانتس الجديدة الجذرية والتي ستدعم ما يصل إلى مليوني سيارة سنويًا.

 

بناءً على النجاح الكبير الذي حققه الجيل الثاني من طراز 3008 اليوم، والذي أحدث تغييراً في نمط الهيكل عن الجيل الأول، تتخذ سيارة e-3008 الجديدة تصميماً جريئاً بسقف منحني حتى الجزء الخلفي مستوحى من سيارة بيجو 408 الحديثة.

بيجو تشكف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

تعد e-3008واحدة من خمس سيارات بيجو EV جديدة سيتم إطلاقها من الآن وحتى نهاية عام 2024. وستنضم إليها الإصدارات الكهربائية الجديدة من 308 و308 SW، و408 الكهربائية وe-5008 الجديدة كليًا.

 

سيتم نقل الطراز 5008 الجديد بعيدًا من حيث الأسلوب والغرض عن الطراز الحالي لتوفير مسافة أكبر للطراز e-3008.

 

ستركز السيارة الأكبر حجمًا بشكل أكبر على مؤهلاتها العائلية الفسيحة، وستكون السيارة e-3008هي السيارة الأكثر أناقة وديناميكية من بيجو في فئة الكروس أوفر من الفئة C. وقال جيروم ميشيرون، رئيس منتج بيجو، لموقع أوتوكار إن السيارة e-3008 "هي بداية هجومنا على الفئة C".

 

تم تصميم بنية STLA Medium 400V الجديدة التي تعتمد عليها (انظر الإطار، على اليمين) بشكل أساسي للسيارات الكهربائية ولكنها يمكن أن تستوعب مجموعات نقل الحركة الهجينة وPHEV، وكلاهما ستتم إضافتهما إلى مجموعة 3008 الجديدة في الوقت المناسب.

 

يعتبر نظام STLA Medium هو في الأصل نظام دفع أمامي، وينتج الإصدار القياسي أحادي المحرك من e-3008 قوة 207 حصانًا و251 رطلًا قدمًا من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 8.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 106 ميلاً في الساعة.

بيجو تشكف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

تطالب بيجو بمدى يصل إلى 326 ميلاً من بطارية الطراز البالغة 73 كيلو واط في الساعة (السعة القابلة للاستخدام). تعمل النسخة طويلة المدى على زيادة الطاقة إلى 227 حصانًا وتمتد لمسافة 435 ميلًا بفضل بطاريتها الأكبر التي تبلغ 98 كيلو وات في الساعة، وهي الأكبر التي سيتم تقديمها في طرازات STLAالمتوسطة. ستقدم بيجو أيضًا نسخة بمحرك مزدوج للدفع الرباعي بقوة 316 حصانًا ومدى 326 ميلًا.

 

يمكن لهذا الطراز الانتقال من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 6.4 ثانية. تم التركيز بشكل كبير على جعل e-3008 فعالاً قدر الإمكان، ليس فقط من خلال العمل الديناميكي الهوائي الذي يسمح بمعامل سحب يبلغ 0.28 ولكن أيضًا من خلال مضخة حرارية جديدة ونظام تبريد وتوجيه وإطارات ومحامل تقلل الاحتكاك.

 

يمكن لسيارة بيجو 3008 الجديدة تحقيق كفاءة تبلغ 4.5 ميل لكل كيلووات في الساعة للإصدار المبتدئ. تبلغ سرعة الشحن القصوى لجهاز e-3008 160كيلو واط، مما يوفر شحنًا بنسبة 20-80٪ في 30 دقيقة ومعدل شحن يبلغ 2.4 كيلو واط في الساعة في الدقيقة عند ذروته.

 

تعد السيارة e-3008الجديدة أكبر قليلاً من السيارة التي تحل محلها، إذ يبلغ طولها 4542 ملم وعرضها 1895 ملم وعرضها 1641 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2739 ملم. لكن النسب الجديدة مع البروزات القصيرة والسقف الكوبيه تجعل السيارة e-3008تبدو أكثر إحكاما مما هي عليه في الواقع.

بيجو تشكف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

يبلغ وزنه 2114 كجم في الطراز المبتدئ، ويأتي حوالي 500 كجم منها من حزمة البطارية. تزدهر مجموعة من التصميمات الجديدة لتكمل التحول البصري، بما في ذلك تطور توقيع بيجو ثلاثي الأضواء في الأمام والخلف، واسم الطراز 3008 المعروض على المقدمة، وأختام النوافذ المثبتة داخليًا على الزجاج، والجناح العائم في الخلف .

 

هناك ثلاث مراحل من الكبح المتجدد وثلاثة أوضاع قيادة مختلفة – Eco، وNormal، وSport – مع إضافة وضع الدفع الرباعي الرابع في الإصدارات ذات المحرك المزدوج، والذي تقول ستيلانتس إنه يعمل لتطبيقات الطرق الوعرة الكاملة. سيتم تقديم مستويين من السيارة الجديدة هما Allureو GT – وتتوقع بيجو تقسيم المبيعات بنسبة 60:40 بين الاثنين.

بيجو تشكف عن نسخة كهربائية من 3008 بمدى 700 كيلومتر

تحصل Allureعلى عجلات معدنية مقاس 19 بوصة وعجلات GTمقاس 20 بوصة بالإضافة إلى شاشة مقاس 21 بوصة للمقصورة الداخلية ومقاعد Alcantara – ويمكن تحديد كل طراز من خلال الاختيار من بين ثلاث مجموعات خيارات. سيتم طرح الطراز e-3008 الجديد - الذي تم بناؤه مرة أخرى في سوشو بفرنسا - للبيع في نوفمبر، عندما سيتم الإعلان عن الأسعار قبل التسليم في المملكة المتحدة في فبراير 2024.

بيجو E-3008 الكروس اوفر STLA Medium

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