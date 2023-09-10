سعر بي واي دي Bao 5 المخصصة للطرق الوعرة.. صور

كشفت شركة Fang Cheng Bao التابعة لمجموعة بي واي دي عن سياراتها الأولي والجديدة Bao 5 ، وتنتمي السيارة الصينية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي أن سيارة Bao 5 تمتلك العديد من التكنولوجيات والأنظمة التي تساعدها علي السير بالطرق الوعرة والغير ممهدة .

سيارة بي واي دي Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

- أبعاد Bao 5 الصينية

بي واي دي Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تتوافر سيارة Bao 5 الصينية الجديدة بطول 4890 مم ، وعرض 1970مم ، وارتفاع 1920 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم.

- محرك Bao 5 الـ SUV

تعتمد سيارة Bao 5 الهجين الصينية الجديدة علي منصة Dual Mode Off-road DMO Super Hybrid Platform، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 1200 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها بطارية سعه 31.4 كيلووات/ساعة.

سيارة بي واي دي Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

وبالإضافة الي أن سيارة Bao 5 تحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتعمل بدفع رباعي منخفض ، وتنتج قوة 680 حصان، وعزم دوران يصل الي 760 نيوتن/متر، وبها محركين كهربائيين سعة 450 كيلووات، ويتم شحن البطارية لمسافة 125 كم/ساعة في مدة 16 دقيقة بتقنية CTC.

- مواصفات Bao 5 متعددة الاستخدامات

وتحتوي سيارة Bao 5 الـ SUV علي العديد من المميزات والتكنولوجيات منها ، نظام صوت من Devialet، وأدوات LCD كاملة، وشاشة مركزية كبيرة، وشاشة AR-HUD مقاس 50 بوصة، وشاشة ترفيه للركاب. وشاحن لاسلكي بقوة 50 واط، ومرآة رؤية خلفية متدفقة، وشاشة وسائط متعددة للركاب، وثلاجة .

- سعر Bao 5 الجديدة

أدوات بي واي دي Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

يتراوح سعر سيارة بي واي دي Bao 5 الجديدة من 400 الي 600 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و 730 ألف جنيه تقريباً ، ويصل الي 2 مليون 658 ألف جنيه تقريباً .