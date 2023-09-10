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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي واي دي Bao 5 المخصصة للطرق الوعرة.. صور

بي واي دي Bao 5
بي واي دي Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

كشفت شركة Fang Cheng Bao التابعة لمجموعة بي واي دي عن سياراتها الأولي والجديدة  Bao 5 ، وتنتمي السيارة الصينية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي أن سيارة  Bao 5 تمتلك العديد من التكنولوجيات والأنظمة التي تساعدها علي السير بالطرق الوعرة والغير ممهدة .

سيارة  بي واي دي  Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

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- أبعاد  Bao 5 الصينية

 بي واي دي  Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

تتوافر سيارة  Bao 5 الصينية الجديدة بطول  4890 مم ، وعرض 1970مم ، وارتفاع 1920 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم.

- محرك  Bao 5 الـ SUV 

تعتمد سيارة   Bao 5 الهجين الصينية الجديدة علي منصة  Dual Mode Off-road DMO Super Hybrid Platform، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 1200 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها بطارية سعه 31.4 كيلووات/ساعة.

سيارة بي واي دي  Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

وبالإضافة الي أن سيارة  Bao 5 تحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتعمل بدفع رباعي منخفض ، وتنتج قوة 680 حصان، وعزم دوران يصل الي 760 نيوتن/متر، وبها محركين كهربائيين سعة 450 كيلووات، ويتم شحن البطارية لمسافة 125 كم/ساعة في مدة 16 دقيقة بتقنية CTC.

- مواصفات  Bao 5 متعددة الاستخدامات

وتحتوي سيارة  Bao 5 الـ SUV علي العديد من المميزات والتكنولوجيات منها ، نظام صوت من Devialet، وأدوات LCD كاملة، وشاشة مركزية كبيرة، وشاشة AR-HUD مقاس 50 بوصة، وشاشة ترفيه للركاب. وشاحن  لاسلكي بقوة 50 واط، ومرآة رؤية خلفية متدفقة، وشاشة وسائط متعددة للركاب، وثلاجة .

- سعر  Bao 5 الجديدة

أدوات بي واي دي  Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

يتراوح سعر سيارة بي واي دي  Bao 5 الجديدة من 400 الي 600 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و 730 ألف جنيه تقريباً ، ويصل الي 2 مليون 658 ألف جنيه تقريباً .

 

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