بـ 750 ألف جنيه| بي واي دي تطرح Seal DM-i خلال ساعات

تعلن شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد بي واي دي Seal DM-i اليوم الأربعاء، وستظهر سيارة بي واي دي Seal DM-i ، اليوم في معرض تشنجدو للسيارات، وتنتمي بي واي دي Seal DM-i إلى فئة السيارات السيدان الهجينة .

بي واي دي تطرح Seal DM-i خلال ساعات

- أبعاد Seal DM-i السيدان

مقصورة بي واي دي تطرح Seal DM-i خلال ساعات

تأتي سيارة بي واي دي Seal DM-i السيدان بطول 4980 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1495 مم، وطول قاعدة العجلات يصل الي 2900 مم .

- محرك بي واي دي Seal DM-i

تستمد سيارة بي واي دي Seal DM-i السيدان الصينية قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، ومحرك 1500 سي سي يعمل بالتنفس الطبيعي ، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 200 كم/ساعة بالشحنة الواحدة ، وتستهلك 3.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

- مواصفات بي واي دي Seal DM-i

بي واي دي تطرح Seal DM-i خلال ساعات

زودت مقصورة بي واي دي Seal DM-i بـ لوحة عدادات LCD كاملة، وشاشة تحكم مركزية متكيفة كبيرة الحجم، وشاشة عرض رأسية، وبها تطعيمات من الخشب، وفتحة سقف كبيرة، ومقاعد خلفية سميكة، ومكبرات صوت Dynaudio ، و 12 وسادة هوائية.

- سعر Seal DM-i السيدان

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي Seal DM-i السيدان تباع بسعر 176 ألفا و800 يوان صيني ، أى ما يعادل 750 ألف جنيه مصري تقريبا.

بي واي دي تطرح Seal DM-i خلال ساعات

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي Seal DM-i تباع بسعر 246 ألفا و800 يوان صيني ، أي ما يعادل مليون و50 ألف جنيه مصري تقريبا.