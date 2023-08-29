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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Bao 5 الهجينة ذات الدفع الرباعي بمقدم 4200 جنيه

سيارة Bao 5 الـ
سيارة Bao 5 الـ SUV المخصصة للطرق الوعرة

أعلنت شركة  Fang Cheng Bao الصينية عن فتح الحجز والبيع لسياراتها الجديدة  Bao 5 الهجينة التي تعمل بقوة الدفع الرباعي وهي السيارة الأولي لشركة Fang Cheng Bao التابعة لشركة بي واي دي ، وتتمي سيارة Bao 5 الهجينة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة

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تعتمد سيارة Bao 5 الـ SUV الهجينة  الجديدة علي منصة DMO التابعة لشركة بي واي دي ، حيث انه تم تصميم  Bao 5 للسير علي الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة

- محرك Bao 5 الصينية

تحتاج سيارة Bao 5 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الي 7.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم مع امتلاء الخزان والبطارية، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة تصل إلي 1200 كم بالشحنة الواحدة،  وبها بطاريات بتقنية CTC، ، وتنتج عزم دوران يصل الي  32000 نيوتن/متر.

سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة

بالإضافة إلي أن سيارة Bao 5 تحصل علي قوتها من محركين كهربائيين ينتجوا قوة  680 حصان، وبها محرك Xiaoyun ICE سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية .

- مواصفات  Bao 5 الـ SUV

سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة

تقدم سيارة  Bao 5 بخلوص أرضي لـ سيارة باو 5 يصل الي310 مم، ويمكن تعديله لـ يصل إلى 140 مم، وذلك من خلال اعتماد السيارة الصينية الجديدة علي نظام التعليق Disus-P من BYD، وذلك لأنه يعطي قدرات أكبر علي الطرق الغير مؤهلة ، ويجمع تصميم سيارة Bao 5  الصينية الجديدة بين القوة والتكنولوجيا والقدرة علي السير بالطرق الوعرة.

- سعر Bao 5 الجديدة

سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة

يبدأ سعر سيارة  Bao 5 الـ SUV  المخصصة للطرق الوعرة من 300 ألف يوان صيني، أي ما يعادل مليون و 271 ألف جنيه مصري، ويرتفع ليصل الي  400 ألف يوان صيني، أي ما يعادل مليون و 695 ألف جنيه مصري تقريباً، كما أعلنت الشركة عن قبول طلبات للحجز من خلال إيداع مبلغ 1000 يوان، أي ما يعادل 4200  جنيه مصري تقريباً.

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