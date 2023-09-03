مواصفات وسعر Denza D9 الكهربائية 2024.. صور

سيارة بي واي دي Denza D9 الكهربائية موديل 2024 هي أول سيارة كهربائية SUV رياضية متعددة الاستخدامات بداخل سلسلة سيارات Dynasty ، وستظهر سيارة Denza D9 رسميا في الربع الأخير من عام 2024 ، وتتوافر السيارة بنظام هجين ونظام كهربائي .

سيارة بي واي دي Denza D9 الكهربائية موديل 2024

- أبعاد Denza D9 الكهربائية

شعار شركة بي واي دي المتخصصة في صناعة السيارات الصينية

تأتي سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 5250 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1920 ، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 3110 مم .

- محرك Denza D9 الرياضية

تستمد سيارة Denza D9 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي بنزين، مدعوم بمحرك كهربائي ، وبها مجموعة هجينة 3×1 مخصصة للدفع الخلفي للعجلات ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 1040 كم/ساعة ، وتعطي نظام كهربائي يصل الي 190 كم/ساعة ، وتستهلك من الوقود أيضا عند عمل المحرك البنزين 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شعار شركة بي واي دي المتخصصة في صناعة السيارات الصينية

- مواصفات Denza D9 الـ SUV

تتوافر سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 بالعديد من المواصفات والتكنولوجيات الحديثة منها ، نظام مراقبة الطريق ADAS ، وفرامل للطوارئ التلقائية AEB، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ACC، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. LKAS، بالإضافة الي أن سيارة Denza D9 الكهربائية تعتمد علي منصة DM-i.

- سعر Denza D9 الجديدة

شعار شركة بي واي دي المتخصصة في صناعة السيارات الصينية

ستباع سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 بسعر 445.000 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل 2 مليون و23 ألف جنيه مصري تقريباً .