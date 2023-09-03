مواصفات وسعر Denza D9 الكهربائية 2024.. صور

سيارة بي واي دي Denza D9 الكهربائية موديل 2024 هي أول سيارة كهربائية SUV رياضية متعددة الاستخدامات بداخل سلسلة سيارات Dynasty ، وستظهر سيارة Denza D9 رسميا في الربع الأخير من عام 2024 ، وتتوافر السيارة بنظام هجين ونظام كهربائي .
- أبعاد Denza D9 الكهربائية
تأتي سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 5250 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1920 ، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 3110 مم .
- محرك Denza D9 الرياضية
تستمد سيارة Denza D9 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي بنزين، مدعوم بمحرك كهربائي ، وبها مجموعة هجينة 3×1 مخصصة للدفع الخلفي للعجلات ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 1040 كم/ساعة ، وتعطي نظام كهربائي يصل الي 190 كم/ساعة ، وتستهلك من الوقود أيضا عند عمل المحرك البنزين 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
- مواصفات Denza D9 الـ SUV
تتوافر سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 بالعديد من المواصفات والتكنولوجيات الحديثة منها ، نظام مراقبة الطريق ADAS ، وفرامل للطوارئ التلقائية AEB، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ACC، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار. LKAS، بالإضافة الي أن سيارة Denza D9 الكهربائية تعتمد علي منصة DM-i.
- سعر Denza D9 الجديدة
ستباع سيارة Denza D9 الكهربائية موديل 2024 بسعر 445.000 ألف يوان صيني ، أي ما يعادل 2 مليون و23 ألف جنيه مصري تقريباً .