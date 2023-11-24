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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |اركب "أوتوماتيك" بـ 175 ألف جنيه.. أرخص نيسان صني 2024..أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024، من 547,400 جنيه  وحتى 613,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات، ويتم تقديم السيارة بالسوق المصري، عبر 4 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات مانيوال، والفئات الأخرى تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

سعر فولكس فاجن ID6 الكهربائية موديل 2023

ظهرت سيارة فولكس فاجن ID6 الكهربائية، للبيع عبر الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي إلى موديلات 2023، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، سواء داخليًا أو خارجيًا.

بقوة 800 حصان.. مانسوري وحزمة من التعديلات لـ أستون مارتن DBX| صور

مازالت شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، مستمرة في ابهار محبيها، حيث تطلعنا من وقت إلى اخر، بأحدث الترقيات التي تحمل لمساتها المميزة، آخرها كانت للنسخة الرياضية المميزة لـ أستون مارتن DBX.

شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف بكام

تعتبر عائلة اوبترا من ابرز الاصدارات التي قدمتها علامة شيفروليه في مصر، حيث انطلقت عبر عدة اجيال، اخرهم اصدارات 2023، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 .. صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية مثل سبورتاج وسورينتو، أو من من فئة الكروس اوفر والتي تتضمن النسخة اكسيد، أو من فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الشهيرة جراند سيراتو.

هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

يبحث الكثير عن فرصة لشراء السيارة هيونداي توسان، التي تعد من أشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، حيث ظهرت إحدى  طرازاتها وتحديدًا من الفئة الثانية، للبيع حالة الزيرو، عبر أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

اركب سيارة "أوتوماتيك" بـ 175 الف جنيه

يرغب الكثير في امكانية شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والموديلات، وعنصر التصميم والتجيهزات الفنية والتقنية ايضا.

دونج فينج تقدم HUGE 2024 الجديدة كليًا في مصر بهذا السعر

تواصل علامة دونج فينج الصينية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كليًا في مصر أيولوس HUGE موديل 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقدرات هجينة.

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