أخبار السيارات |اركب "أوتوماتيك" بـ 175 ألف جنيه.. أرخص نيسان صني 2024..أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024، من 547,400 جنيه وحتى 613,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات، ويتم تقديم السيارة بالسوق المصري، عبر 4 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات مانيوال، والفئات الأخرى تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

ظهرت سيارة فولكس فاجن ID6 الكهربائية، للبيع عبر الإنترنت، عن طريق إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تنتمي إلى موديلات 2023، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، سواء داخليًا أو خارجيًا.

مازالت شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، مستمرة في ابهار محبيها، حيث تطلعنا من وقت إلى اخر، بأحدث الترقيات التي تحمل لمساتها المميزة، آخرها كانت للنسخة الرياضية المميزة لـ أستون مارتن DBX.

تعتبر عائلة اوبترا من ابرز الاصدارات التي قدمتها علامة شيفروليه في مصر، حيث انطلقت عبر عدة اجيال، اخرهم اصدارات 2023، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية مثل سبورتاج وسورينتو، أو من من فئة الكروس اوفر والتي تتضمن النسخة اكسيد، أو من فئة السيدان وعلى رأسها النسخة الشهيرة جراند سيراتو.

يبحث الكثير عن فرصة لشراء السيارة هيونداي توسان، التي تعد من أشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، حيث ظهرت إحدى طرازاتها وتحديدًا من الفئة الثانية، للبيع حالة الزيرو، عبر أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

يرغب الكثير في امكانية شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والموديلات، وعنصر التصميم والتجيهزات الفنية والتقنية ايضا.

تواصل علامة دونج فينج الصينية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة كليًا في مصر أيولوس HUGE موديل 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقدرات هجينة.