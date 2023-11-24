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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 800 حصان.. مانسوري وحزمة من التعديلات لـ أستون مارتن DBX| صور

أستون مارتن DBX المعدلة
أستون مارتن DBX المعدلة

مازالت شركة مانسوري المتخصصة في مجال تعديل السيارات، مستمرة في ابهار محبيها، حيث تطلعنا من وقت إلى اخر، بأحدث الترقيات التي تحمل لمساتها المميزة، آخرها كانت للنسخة الرياضية المميزة لـ أستون مارتن DBX.

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وحصلت أستون مارتن DBX على باقة من الترقيات، سواء كانت داخلية أو خارجية، أو فنية ايضا، ونبدأ بالهيكل الخارجي، والذي ظهر باللون الاسود اللامع، مع لمسات باللون الأخضر الليموني، بالاضافة إلى وجود جنوط رياضية كبيرة الحجم، ذات تصميم هندسي مميز.

أستون مارتن DBX المعدلة 

وجاءت المرايات الجانبية بغطاء يحمل اللون الاسود ولمسات فسفورية، بالاضافة إلى وجود عتبات جانبية بارزة، وصادم أمامي معاد تصميمة، ووجود سبويلر خلفي انيق، بالاضافة إلى سبويلر السيارة القياسي والمثبت اعلى ناحية الزجاج، مع منظومة عادم مزدوجة، والكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون.

أستون مارتن DBX المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة أستون مارتن DBX المعدلة 

 

وتضم أستون مارتن DBX المعدلة من مانسوري، حزمة من التجهيزات الفنية ومنها، محرك ثماني الاسطوانات V8، تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 800 حصانا وعزم دوران 1000 نيوتن متر، بدلاً من 550 حصانا، و700 نيوتن متر.

أستون مارتن DBX المعدلة 

ويمكن للسيارة أستون مارتن DBX الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 325 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها، يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية فقط.

أستون مارتن DBX المعدلة 
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