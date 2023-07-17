رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

استطاعت شركة رولز رويس عملاقة تصنيع السيارات الفارهة، أن تقدم الكثير من الإصدارات القوية والتي تحمل جانبا كبيرا من الرفاهية والفخامة، ومنها النسخة كولينان صاحبة القدرات الفريدة والمظهر الجذاب أيضا.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

ويبدو أن مانسوري أرادات أن تقدم لوحة فنية جديدة تعتمد على الأيقونة كولينان، وكلمة السر هنا هو استخدام لون "Nardo Grey" المميز، الذي أعطى السيارة شكلا آخر، وحصول المقصورة الداخلية على مزيج بين الرمادي واللون البحري.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

ظهرت السيارة رولز رويس كولينان بشبكات أمامية معدلة، مع استخدام اضاءة LED مخفية باللون الأزرق، بالإضافة إلى تعزيزات ضوئية على جانبي الصادم الأمامي، المعزز أيضا بحزمة من حساسات الحركة، مع جزء سفلي أقرب للسيارات الرياضية.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

وتضم الناحية الخلفية من السيارة رولز رويس كولينان، جناحا رقيقا بشكل رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، وجنوط كبيرة الحجم ذات مظهر هندسي أنيق، مع عتبات رياضية نحيفة، إلى جانب طلاء الناردو جراي والذي يعطي السيارة مظهرت مختلفا.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

وتمتعت المقصورة الداخلية للسيارة رولز رويس كولينان بلمسات عصرية، أبرزها اللون الأرزق أو البحري، وهو السمة المتداخلة مع الطلاء الخاص بالسيارة، بالإضافة إلى تجليد كونسول القيادة والأبواب من الداخل، إلى جانب المقاعد ومسند اليد.