عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

رولز رويس كولينان
رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

استطاعت شركة رولز رويس عملاقة تصنيع السيارات الفارهة، أن تقدم الكثير من الإصدارات القوية والتي تحمل جانبا كبيرا من الرفاهية والفخامة، ومنها النسخة كولينان صاحبة القدرات الفريدة والمظهر الجذاب أيضا.

تقارب الـ 700 حصانا .. تعديل مميز من منهارت لأحد وحوش AMG |صور

تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا |صور

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

ويبدو أن مانسوري أرادات أن تقدم لوحة فنية جديدة تعتمد على الأيقونة كولينان، وكلمة السر هنا هو استخدام لون "Nardo Grey" المميز، الذي أعطى السيارة شكلا آخر، وحصول المقصورة الداخلية على مزيج بين الرمادي واللون البحري.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

 

ظهرت السيارة رولز رويس كولينان بشبكات أمامية معدلة، مع استخدام اضاءة LED مخفية باللون الأزرق، بالإضافة إلى تعزيزات ضوئية على جانبي الصادم الأمامي، المعزز أيضا بحزمة من حساسات الحركة، مع جزء سفلي أقرب للسيارات الرياضية.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

وتضم الناحية الخلفية من السيارة رولز رويس كولينان، جناحا رقيقا بشكل رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، وجنوط كبيرة الحجم ذات مظهر هندسي أنيق، مع عتبات رياضية نحيفة، إلى جانب طلاء الناردو جراي والذي يعطي السيارة مظهرت مختلفا.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري

وتمتعت المقصورة الداخلية للسيارة رولز رويس كولينان بلمسات عصرية، أبرزها اللون الأرزق أو البحري، وهو السمة المتداخلة مع الطلاء الخاص بالسيارة، بالإضافة إلى تجليد كونسول القيادة والأبواب من الداخل، إلى جانب المقاعد ومسند اليد.

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري
رولز رويس السيارات الفارهة السيارات الفارهه رولز رويس كولينان مانسوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

موضوعات متعلقة

سعر فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

أحدث "بيك أب" تستند على محرك BMW .. للطرق الوعرة |صور

موعد انطلاق رينو كليو الجديد وأهم مميزاتها .. صور

أوبل كورسا 2023 هاتشباك .. تعرف على سعرها الآن

سعر سانج يونج تيفولى 2023 في مصر .. صور

سعر بي ام دبليو 218 i M235I XDRIVE موديل 2023 في مصر |صور

سعر سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر .. صور

5 سيارات رياضية أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

الري: ختام البرنامج التدريبي لـ تقييم المخاطر البيئية وإدارة الفيضانات

فاز بنوبل وترجمت أعماله إلى العربية.. محطات من حياة هاينريش بول| صور

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

دعاء شكر الله على النعم .. واظب عليه يوسع الله رزقك وتحل عليك البركة

علامات خطيرة تشير لنقص حمض الفوليك.. احذر

سيتم اختراقك فورا.. تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ