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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقارب الـ 700 حصانا .. تعديل مميز من منهارت لأحد وحوش AMG |صور

AMG SL 700 R Limited
AMG SL 700 R Limited المعدلة من منهارت

تواصل شركة منهارت الألمانية وضع لمساتها الساحرة، في عالم تعديل السيارات، حيث كشفت عن احدث مشاريعها وهي النسخة AMG SL 700 R Limited، والتي تستند لاحد سيارات النجمة الثلاثية الشهيرة "مرسيدس".

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 AMG SL 700 R Limited المعدلة من منهارت 

واعتمدت منهارت تنفيذ النسخة AMG SL 700 R Limited عبر 10 وحدات فقط، حيث تضم الكثير من التحسينات باعطاءها فلتر هواء جديد، وباقة من اعدادات المبرد، وانابيب عادم رياضية مع محولات حفازات تحتوي على 600 خلية.

 AMG SL 700 R Limited المعدلة من منهارت 

وحصلت السيارة AMG SL 700 R Limited على اطارات من طراز Hankook Ventus S1 Evo2، بقياس 335/25ZR22 للناحية الخلفية، و 295/30ZR22 بالناحية الأمامية، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة، وطلاء خارجي باللون الاسود اللامع، مع لمسات خارجية باللون الفضي كعادة اغلب تعديلات منهارت المميزة.

 AMG SL 700 R Limited المعدلة من منهارت 

القدرات الفنية للسيارة AMG SL 700 R Limited

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 نقلات، مع محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مقترن بشاحن توربيني، حيث يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 697 حصانا، وعزم دوران 935 نيوتن/متر، بدلاً من القدرات القياسية التي تقدر قوتها 577 حصانا، و 800 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 AMG SL 700 R Limited المعدلة من منهارت 
منهارت amg AMG SL 700 R Limited مرسيدس سيارة AMG SL 700 R Limited سيارات معدلة

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