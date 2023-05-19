تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا |صور

تواصل شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها بعد أن وضعت لمساتها الساحرة للنسخة الرياضية الشهيرة "رينج روفر سبورت"، والتي ظهرت باطلالة خارجية تجمع بين اللون الاسود اللامع واللمسات الذهبية، بالاضافة إلى حصولها على حزمة قوة من التجهيزات.

رينج روفر سبورت المعدلة من منهارت

تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا

تتمتع السيارة رينج روفر سبورت بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، مقترن بشاحن توربيني، سعة 4400 سي سي، حيث يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 523 حصانا، وبعد ترقيات منهارت اصبحت القوة الاجمالية للسيارة تقدر بـ 644 حصانا.

رينج روفر سبورت المعدلة من منهارت

وتأتي السيارة رينج روفر سبورت المعدلة من منهارت بجنوط رياضية 24 بوصة، وعرض 10 بوصة، حيث تتمتع بتصميم خارجي انيق مع طلاء مميز باللون الذهبي، وهي السمة الغالبة على ابرز اللمسات التي خضعت لها السيارة بالاضافة إلى تداخل اللون الاسود.

رينج روفر سبورت المعدلة من منهارت

و عند استخدام نظام التشغيل الديناميكي يمكن للسيارة رينج روفر سبورت الانطلاق والتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.3 ثانية، على الرفم من عدم اعلان منهارت على قدرات التسارع الخاصة بتلك النسخة.

رينج روفر سبورت المعدلة من منهارت

وتزينت السيارة من الداخل ببعض الزخارف الخاصة بمنهارت، بالاضافة إلى بعض اللمسات التي تضمن مقدمة السيارة ناحية الصادم، وخطوط عريضة تحاوط منطقة غطاء المحرك والسقف والناحية الجانبية ايضا، إلى جانب الصادم الخلفي ايضا.