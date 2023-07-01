سعر خيالي للعربية .. درة تظهر في سيارة رولز رويس | صور

ظهرت النجمة التونسية درة برفقة زوجها وهما بجوار إحدى سيارات رولز رويس الفارهة، والتي تنتمي إلى طرازات كولينان.

ونشرت درة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو مع زوجها يتحول إلى عدد من الصور، حيث ظهرا وهما يرتديان ملابس كاجوال باللون الاسود، وهو نفس الطلاء الخاص بالنسخة "كولينان" والتي ظهرت معهما.

درة تظهر بإحدى سيارات رولز رويس الفارهة

النجمة التونسية درة برفقة زوجها داخل احد سيارات رولز رويس الفارهة

تأتي السيارة رولز رويس كولينان بمحرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6700 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 563 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الكلي.

النجمة التونسية درة برفقة زوجها داخل احد سيارات رولز رويس الفارهة

وتصل السرعة القصوى للسيارة رولز رويس كولينان إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية.

النجمة التونسية درة برفقة زوجها داخل احد سيارات رولز رويس الفارهة

وتضم السيارة رولز رويس كولينان الكثير من التجهيزات منها، مكيف هواء اوتوماتيكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع نظام صوتي ترفيهي من طراز فريد، وخاصية بدء التشغيل عن بعد، وفرامل يد الكترونية، ومستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة.

النجمة التونسية درة برفقة زوجها داخل احد سيارات رولز رويس الفارهة

وتحتوي السيارة رولز رويس كولينان على شاشات عرض، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد من الجلد الفاخر، ومصابيح ترحيب، بالاضافة إلى منافذ للطاقة، وعتبة مضيئة للابواب، بينما يصل الطول الكلي للسيارة نحو 5.341 م، و 2.164 م للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.835 م، وحزمة من وسائل التحكم والرفاهية.

السيارة رولز رويس كولينان

سعر السيارة رولز رويس كولينان

يبلغ سعر السيارة رولز رويس كولينان نحو مليون ونصف ريال سعودي، ما يقدر بـ 12 مليون جنيه مصري.