اركب سيارة "أوتوماتيك" بـ 175 الف جنيه

يرغب الكثير في امكانية شراء سيارة أوتوماتيك وبسعر مناسب، وسط تنوع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والموديلات، وعنصر التصميم والتجيهزات الفنية والتقنية ايضا.

وتعتبر السيارة دايو ليجانزا من ابرز الاصدارات التي يمكن شرائها بناقل سرعات أوتوماتيكي مع سعر مناسب إلى حد كبير، حيث ظهرت احد هذه الطرازات للبيع عبر الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 290 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

دايو ليجانزا موديل 2000

وتنتمي السيارة دايو ليجانزا والتي تنحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2000، مع تصميم السيدان الشهير، وتأتي السيارة من الخارج بطلاء محدث مع اللون الاخضر الغامق، وفرش داخلي من الجلد، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي داخلي، ومكيف هواء.

دايو ليجانزا موديل 2000

وتضم السيارة دايو ليجانزا موديل 2000، جنوط ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، باللون الفضي، مع واجهة أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وعواكس ضوئية أمامية، بالاضافة إلى وجود طقم اطارات جديد، وبطارية جديدة.

دايو ليجانزا موديل 2000

ويعتبر من أميز ما تضمه هذه السيارة، ناقل السرعات الأوتوماتيكي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، وهو نقطة تجعلها غير موفرة في البنزين، حيث تستهلك حوالي 9 لترات لكل 100 كيلومتر، وينتج محركها نحو 133 حصان، و184 نيوتن متر من عزم الدوران.

دايو ليجانزا موديل 2000

ابعاد السيارة دايو ليجانزا

طول السيارة 4.671 مم.

عرض السيارة 1.779 مم.

ارتفاع السيارة 1.437 مم.

طول قاعدة العجلات 2.670 مم.

سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000

تباع السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 175 الف جنيه، بعد أن ظهرت عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في بيع السيارات في مصر.