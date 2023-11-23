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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ180 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة أوتوماتيك هاتشباك

اسبرانزا M12 موديل
اسبرانزا M12 موديل 2012

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة "أوتوماتيك"، وبسعر مناسب، حيث تتنوع الخيارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، ومنها النسخة اسبرانزا M12، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، مع باقة من التجهيزات، وتحت شعار الصانع الصيني.

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وظهرت السيارة اسبرانزا M12 عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات الكترونيًا، حيث خضعت هذه النسخة إلى بعض التغيرات مثل، تغير المحرك وناقل السرعات باخر، من طراز ميتسوبيشي بوما، لم يستخدم سوى 85 الف كيلومتر.

 اسبرانزا M12 موديل 2012 

وتباع هذه السيارة بحالة الفبريكا من الداخل، بينما تم اعادة طلائها من الخارج بدون حوادث، واستكملاً للحالة العامة للسيارة تم تحدث العفشة بالكامل، بالاضافة إلى وجود بطارية و4 اطارات جديدة تمامًا، مع جنوط رياضية ذات مظهر انيق.

 اسبرانزا M12 موديل 2012 

وتأتي السيارة اسبرانزا M12 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت موديلات 2012، ولون احمر غامق، بالاضافة إلى شبكة أمامية محدثة ومتعدد الفتحات الهوائية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء، و4 زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل مركزي للابواب، ومقاعد من الجلد.

 

سعر السيارة اسبرانزا M12 موديل 2012 

 

تباع السيارة اسبرانزا M12 موديل 2012 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 180 الف جنيه، وننصح دومًا بمتابعة الحالة العامة للسيارة قبل اتمام عملية الشراء، والفحص الفني الجيد من قبل احد المراكز المتخصصة.

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