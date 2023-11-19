أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

شهدت السيارة فولكس فاجن تي روك، زيادة سعرية ضخمة مع طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة قدرها 320 الف جنيه، وعلى الرغم من ذلك، تظل تي روك، هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من العلامة التجارية الالمانية في مصر، مقارنة بالسيارة تيجوان والتي جاءت بزيادة اجمالية قدرها 450 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة فولكس فاجن تي روك، بالاضافة إلى تقديم اسعارها الرسمية الجديدة، بعد طرح موديل 2024 في مصر.

فولكس فاجن تي روك موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024

تستخدم فولكس فاجن تي روك موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

زودت السيارة بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصان، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

فولكس فاجن تي روك موديل 2024

تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 5.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كم.

تصل السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 205 كيلومتر في الساعة.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 8.4 ثانية.

فولكس فاجن تي روك موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024

ارتفعت اسعار فولكس فاجن تي روك موديل 2024 بقيمة قدرها 320 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و770 ألف جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي R-Line.