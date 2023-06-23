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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 .. اعرف سعرها

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن، الكثير من الاصدارات القوية والمتنوعة، من بينها النسخة الشهيرة جولف، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات الشبابية، والتي استطاعت ان تظهر عبر اجيال عديدة حتى موديل 2023. 

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 في السوق المصري، وابرز المواصفات الفنية.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 

مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 

 

  • زمن التسارع : تنطلق السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.
  • محرك السيارة : تضم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 محرك 1400 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
فولكس فاجن جولف موديل 2023 
  • ناقل السرعات : تعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الجر الأمامي، تتكون من 8 سرعات، طراز DSG.
  • استهلاك الوقود : يقدر استهلاك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 من الوقود نحو 4.7 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
فولكس فاجن جولف موديل 2023 

تعرف على السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 في مصر 

 

تقدم فولكس فاجن جولف موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ مليون و 290 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف موديل 2023 
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