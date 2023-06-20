سعر فولكس فاجن باسات 2023 بالسوق المصري .. صور

تمكنت شركة فولكس فاجن الألمانية وعملاقة تصنيع السيارات، من تحقيق شعبية واسعة حول العالم، لما تقدمة من طرازات متنوعة سواء من فئة السيدان والهاتشباك والرياضية SUV، بالاضافة إلى امتلاك تاريخ عريق وحافل بالنجاحات.

فولكس فاجن باسات 2023

وتعد طرازات فولكس فاجن باسات، من اشهر اصدارات الصانع الالماني، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة، حيث قدمت هذه السيارة عبر اجيال عديدة، حتى أن وصلت إلى موديلات 2023، والتي يتم طرحها داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات " COMFORTLINE".

يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة فولكس فاجن باسات 2023 وسعرها الرسمي في مصر.

فولكس فاجن باسات 2023

المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن باسات 2023

تعتمد السيارة فولكس فاجن باسات 2023 على منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما دعمت بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.

فولكس فاجن باسات 2023

وبهذه القدرات الفنية تستطيع فولكس فاجن باسات 2023 الوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.9 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولكس فاجن باسات 2023

السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن باسات 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة فولكس فاجن باسات 2023 عبر فئة COMFORTLINE بسعر يبلغ مليون و 600 ألف جنيه.