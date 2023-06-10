بقوة 108 حصان .. الكشف عن فولكس فاجن لافيدا XR الجديدة |صور

توصل العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشف التحالف الألماني الصيني "سايك"، عن احدث اصدارته التي تتمثل في النسخة لافيدا XR Lavida، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

فولكس فاجن XR Lavida

وتعتبر السيارة لافيدا XR Lavida هي النسخة الصينية للسيارة Virtus، والتي تشتهر في اسواق الهند والبرازيل، ونلاحظ الشبه الكبير بين النسختين حيث جاءت بشكل متطابق إلى حد كبير، عدا بعض التغيرات البسيطة، مع البناء على منصة MQB A0-IN.

فولكس فاجن XR Lavida

وجاءت السيارة فولكس فاجن XR Lavida بجنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بالاضافة إلى بعض التغيرات الخاصة بالنمط المستخدم للشبكة الامامية، مع وجود فتحات تهوية بالمصد الأمامي، ولمسات من الكروم، إلى جانب فتحة سقف إختيارية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.651 مم.

فولكس فاجن XR Lavida

وبلغ الطول الكلي للسيارة XR Lavida نحو 4.561 مم، بينما تتمتع بمساحة تخزين خلفية تقدر بـ 498 لتر، وتأتي داخليًا بعدة تجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، واخرى للعدادات الرقمية بنفس القياس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي وصوتي.

فولكس فاجن XR Lavida

القدرات الفنية للسيارة XR Lavida

زودت السيارة XR Lavida بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد قدرات الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.