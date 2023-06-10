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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 108 حصان .. الكشف عن فولكس فاجن لافيدا XR الجديدة |صور

فولكس فاجن XR Lavida 
فولكس فاجن XR Lavida 

توصل العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن، من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد أن كشف التحالف الألماني الصيني "سايك"، عن احدث اصدارته التي تتمثل في النسخة لافيدا XR Lavida، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

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فولكس فاجن  XR Lavida 

وتعتبر السيارة لافيدا XR Lavida هي النسخة الصينية للسيارة Virtus، والتي تشتهر في اسواق الهند والبرازيل، ونلاحظ الشبه الكبير بين النسختين حيث جاءت بشكل متطابق إلى حد كبير، عدا بعض التغيرات البسيطة، مع البناء على منصة  MQB A0-IN.

فولكس فاجن  XR Lavida 

وجاءت السيارة فولكس فاجن XR Lavida بجنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بالاضافة إلى بعض التغيرات الخاصة بالنمط المستخدم للشبكة الامامية، مع وجود فتحات تهوية بالمصد الأمامي، ولمسات من الكروم، إلى جانب فتحة سقف إختيارية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.651 مم.

فولكس فاجن  XR Lavida 

وبلغ الطول الكلي للسيارة XR Lavida نحو 4.561 مم، بينما تتمتع بمساحة تخزين خلفية تقدر بـ 498 لتر، وتأتي داخليًا بعدة تجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة، واخرى للعدادات الرقمية بنفس القياس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ونظام ترفيهي وصوتي.

فولكس فاجن  XR Lavida 

القدرات الفنية للسيارة XR Lavida

 

زودت السيارة XR Lavida بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد قدرات الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

فولكس فاجن  XR Lavida 
فولكس فاجن XR Lavida لافيدا Lavida سيارة XR Lavida السيارة XR Lavida

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