سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 .. صور

تمتلك شركة فولكس فاجن الألمانية، شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والمحلية، نسبة إلى تاريخها العريق، واصداراتها المتنوعة، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، ولعل من أبرز إصدارات هذه الفئة هي النسخة تيجوان موديل 2023.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة خارجية رياضية وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، والتي تشمل أنظمة السلامة والمكابح عالية الأداء، ووسائل دعم قائد المركبة، إلى جانب حزمة من عناصر الرفاهية.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023، وأبرز مواصفاتها الفنية في مصر.

المواصفات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

يبلغ زمن التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة نحو 9.2 ثانية، حيث تتمتع السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، مع تقنية الجر الأمامي، بينما يصل استهلاكها من الوقود إلى 6.7 لتر لكل 100 كم.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتستخدم السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات، فيما تصل السرعة القصوى إلى 215 كيلومتر في الساعة، ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، بالإضافة إلى 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في السوق المحلي

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 فئة R-LINE المطروحة في مصر، نحو مليون و750 ألف جنيه.