أرخص سيارة رياضية من فولكس فاجن في مصر.. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية "فولكس فاجن" العديد من السيارات القوية داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر والـ SUV الرياضية، ومنها النسخة الشهيرة تي روك موديل 2023.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تعتبر السيارة تي روك موديل 2023، هي أرخص سيارة رياضية تقدمها شركة فولكس فاجن الألمانية، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع حزمة من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب هيكل خارجي أنيق، ومجموعة من وسائل التحكم والرفاهية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 أبرز مواصفاتها الفنية.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تستخدم السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 محرك "تيربو"، سعة 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 152 حصانا، بالاضافة إلى 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 8 نقلات "جر أمامي".

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

يمكن لسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 205 كم/ساعة، كما يمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد والثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.4 ثانية، استهلاك وقود بنسبة 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 في السوق المصري

يتم طرح السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات "R-LINE" وبسعر رسمي يبلغ مليون و 450 ألف جنيه.