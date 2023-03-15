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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلات الصغيرة ..فولكس فاجن أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه

سيارة فولكس فاجن
سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2003

تنتمي سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2003 الي فئة السيارات الهاتشباك، وتعتبر بولو هي أصغر سيارة تم تقديمها من فولكس فاجن حتي عام 1998، حتي تم إنتاج فولكس فاجن فوكس وجولف، وبالتالي تعتبر بولو أكبر من فوكس وأصغر من فولكس فاجن جولف، وهي تنافس سيارات مثل  MK4 ، وسيات ايبيزا، وأودي A1.

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

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 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

محرك فولكس فاجن بولو موديل 2003

تملك سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003 علبة تروس أوتوماتيك، وتقدم للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية.

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

مواصفات فولكس فاجن بولو موديل 2003

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

تمتلك مقصورة سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003 الكثير من التجهيزات التكنلوجية منها، تكيف يدوي، وكاسيت، وراديو، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وزجاج كهربائي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين أمامي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وفرش مقاعد من الجلد، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة.

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

تظهر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2003 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مساحة زجاج خلفية، ومصابيح أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، ومساحة زجاج خلفية، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، و4 جنوط للكاوتش، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

سعر سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

 سيارة  فولكس فاجن بولو موديل 2003

تتوافر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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