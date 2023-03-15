مجموعة فولكس فاجن تكشف عن بناء مصنع بطاريات جديد

أعلنت مجموعة فولكس فاجن رسميًا أنها ستبني مصنعًا جديدًا لخلايا بطاريات الليثيوم أيون الكهربائية في قارة أمريكا الشمالية، وسيكون موقعة في سانت توماس، أونتاريو ، كندا (في منتصف الطريق بين تورنتو وويندسور).

تم اتخاذ القرار بعد عدة أشهر من بدء المجموعة البحث عن موقع في كندا ومذكرات التفاهم مع الحكومة الكندية المتعلقة بمواد البطاريات.

وستقوم المجموعة ببناء المصنع العملاق للبطاريات من خلال شركة البطاريات PowerCo SEوسيكون أول مصنع خارجي للشركة (بعد مصنع Salzgitter في ألمانيا و Sagunt بالقرب من مصنع فالنسيا في إسبانيا ، اللذي تم الإعلان عنه في وقت سابق).

لم تكشف مجموعة فولكس فاجن عن تفاصيل ، مثل مبلغ الاستثمار أو الطاقة التصنيعية، لكن الشركة أكدت أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027 وأن المصنع سينتج "خلايا موحدة" جديدة (عامل الشكل الجديد للمجموعة).

وفي ذات السياق علقت فولكس فاجن استثماراتها الإضافية في البطاريات بقارة أوروبا ، حتى أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحركه بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قانون خفض التضخم لعام 2022 (IRA)، وبسبب هذا القانون يتعين على الشركات المصنعة الاستثمار في التصنيع في الولايات المتحدة (أمريكا الشمالية) للسماح لها بالحوافز.

قال أوليفر بلوم ، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن:

"استراتيجيتنا في أمريكا الشمالية هي أولوية رئيسية في خطتنا المكونة من 10 نقاط التي وضعناها العام الماضي، ومن خلال قرارات إنتاج الخلايا في كندا وموقع الكشافة في ساوث كارولينا ، فإننا نعيد توجيه تنفيذ استراتيجيتنا في أمريكا الشمالية بسرعة ".

سيصبح مصنع البطاريات الجديد في كندا عنصرًا رئيسيًا في خطة إطلاق أكثر من 25 نموذجًا كهربائياً جديداً حتى عام 2030 في المنطقة.

تنتج فولكس فاجن طراز ID.4 في تشاتانوجا بولاية تينيسي، وأعلنت الشركة أيضًا عن خطة لتحديث المصانع في بويبلا وسيلاو بالمكسيك ، لتجميع السيارات الكهربائية وربما لبعض مكوناتها فقط.