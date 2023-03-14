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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه| صور

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 180 ألف جنيه

شهدت السيارات المستعملة زيادة كبيرة على شرائها مؤخراً بواسطة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري مؤخراً، وتعتبر بديلاً اقتصاديا لها.

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شيفروليه أفيو موديل 2007

شيفروليه أفيو موديل 2007

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

وبلغت قراءة العداد في السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 نحو 160 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه

 

هيونداي I10 موديل 2008 

هيونداي I10 موديل 2008 

تعتمد السيارة هيونداي I10 موديل 2008 على محرك سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 67 حصانا، ونظام بالعجلات الأمامية، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدورن يبلغ 98 نيوتن / متر . 

تتسارع السيارة هيونداي I10 موديل 2008 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 17 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتر في الساعة.

بلغت قرائه العداد نحو 160 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2008  في سوق المستعمل بـ 185 ألف جنيه

 

شيري انفي موديل 2018

شيري انفي موديل 2018

جاءت السيارة شيري انفي موديل 2018 بمحرك سعة 1500 سي سي، يتألف من سلندر بقوة 109 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة و140 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4500 لفة ففي الدقيقة مع خزان وقود سعة 50 لتر وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتعمل بالجر الأمامي، وتبلغ نسبة استهلاك الوقود نحو  5.4 لتر لكل 100 كم، وتعتبر من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وتصل سرعتها القصوى الي 172 كم في الساعة.

بلغت قرائه العداد نحو 90 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة شيري انفي موديل 2018 بـ 150 ألف جنيه مصري

 

هيونداي فيرنا موديل 2015

هيونداي فيرنا موديل 2015

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 270 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي.

بلغت قرائه العداد نحو 90 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

 

جيلي امجراند موديل 2018

تمتلك السيارة جيلي امجراند موديل 2018 محرك 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات، وقوة تصل الى 130 حصان وقوة عزم 170 نيوتن/متر، حيث تصل عدد دورات المحرك الى 4000 دورة في الدقيقة الواحدة، بنظام الجر الأمامي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 185 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 60 لتر، ويصل معدل استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغت قرائه العداد نحو 100 ألف كيلومتر وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة جيلي امجراند موديل 2018 نحو بـ 170 ألف جنيه.

جيلي امجراند هيونداي i10 شيري انفي شيفروليه أفيو هيونداي فيرنا

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