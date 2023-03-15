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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن أسعار ID.3 Pro الكهربائية

ID.3 Pro
ID.3 Pro

خفضت فولكس فاجن سعر سيارة الهاتشباك الكهربائية الأساسية ID.3 في ألمانيا بمقدار 4280 دولارًا (4000 يورو) بعد الكشف عن الطراز المحسن.

 

يبدأ الإصدار الأساسي الجديد من محرك فولكس فاجن ID.3 الجديد 2024 ، والذي يطلق عليه ID.3 Pro، بسعر 42800 دولار (39995 يورو) في ألمانيا ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، وكان نموذج الفئة الأولى ، ID.3 Pro Life ، يبلغ سعره الأساسي 47100 دولار (43995 يورو).

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ID.3 

تم تجهيز فولكس فاجن ID.3 Pro الجديد بحزمة بطارية بقدرة 58 كيلو وات في الساعة ، تمامًا مثل المعرف الصادر 3 Pro Lifeوليس من الواضح مدى اختلاف معدات ID.3 Pro الجديدة مقارنة بـ ID.3 Pro Life القديم. 

ID.3 

سيأتي الطراز المحسن بتحديثات مثل الشاشة المركزية الجديدة التي تعمل باللمس مقاس 12 بوصة ، ووحدة التحكم المركزية الجديدة بوصلات USB-C، والمواد المحسنة ، وترقيات طفيفة أخرى.

ID.3 Pro

كما هو الحال مع فولكس واجن ID.3 Pro Life الذي سيتم إيقافه قريبًا ، يتميز ID.3 Pro المحسن بمحرك بقوة 150 كيلووات (201 حصان) يقود العجلات الخلفية، وستبدأ فولكس فاجن بيع سيارة 2024 ID.3 Proالمحسنة في ألمانيا في نهاية شهر مارس، ويقال إن عمليات التسليم ستبدأ في الربع الأخير من عام 2023.

ID.3 Pro

 

صرح مدير مبيعات فولكس فاجن لسيارات الركاب، إيميلدا لاب ، للصحيفة الألمانية Handelsblatt أن ID.3 يمكن أن يحصل على بطارية أصغر مرة أخرى في المستقبل ، مما يقلل من سعر السيارة مرة أخرى.

ID.3 Pro

للتذكير، توقفت فولكس فاجن عن تقديم ID.3 مع حزمة بطارية 45 كيلو وات في صيف عام 2021، قالت شركة صناعة السيارات في ذلك الوقت إن طراز ID.3 Pure أصبح غير متوفر بسبب أزمة الشرائح العالمية.

 

 

ID 3 ID 3 Pro فولكس فاجن المانيا الهاتشباك

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