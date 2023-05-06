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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2023

تقدم شركة فولكس فاجن الالمانية العريقة، العديد من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق المصري، بالاضافة إلى تقديم موديلات 2023 الجديدة، ومنها السيارة الشهيرة وايقونة الهاتشباك "جولف"، والتي تنطلق محليًا من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

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ويما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فولكس فاجن جولف بعد طرح موديلات 2023، إلى جانب استراض ابرز مواصفاتها الفنية.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 

 

  • الطول 4258 مم.
  • العرض 1465 مم.
  • الارتفاع 1492 مم.
  • الارتفاع عن الارض "الخلوص الارضي" 134 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2620 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • سعة التخزين الخلفية 380 لتر.
فولكس فاجن جولف موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 

 

تستخدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز DSG مكون من 8 نقلات مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

فولكس فاجن جولف موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة صاحب الاربعة اسطوانات من انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سعة بلغت 1200 سي سي "تيربو"، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.

 

فولكس فاجن جولف موديل 2023

اسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 في السوق المصري 

 

طرحت السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي يبلغ مليون و 290 ألف جنيه.

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