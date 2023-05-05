أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمصر .. صور

تعزز النسخة فولكس فاجن تيجوان، والتي تعتبر واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023، حيث يتم تقديمها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.
وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.
القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023
- محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"
- سعة 1400 سي سي تيربو.
- قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.
- العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
- ناقل حركة أوتوماتيك.
- دفع أمامي.
- 6 سرعات.
- يمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 215 كيلومتر في الساعة.
- تستطيع السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية.
- يصل متوسط استهلاك السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 من الوقود إلى 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
الابعاد الخارجية وقياسات السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023
- الطول 4486 مم.
- العرض 1839 مم.
- الارتفاع 1664 مم.
- قاعدة العجلات 2681 مم.
- حجم سعة التخزين الخلفية 615 لتر.
- سعة خزان الوقود 58 لتر.
الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023
تقدم فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي يبلغ مليون و 750 ألف جنيه.