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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمصر .. صور

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تعزز النسخة فولكس فاجن تيجوان، والتي تعتبر واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023، حيث يتم تقديمها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

وفي هذا السيارة يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

 

  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"
  • سعة 1400 سي سي تيربو.
  • قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.
  • العزم الاقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • دفع أمامي.
  • 6 سرعات.
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 
  • يمكن للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 215 كيلومتر في الساعة.

 

  • تستطيع السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية.
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 
  • يصل متوسط استهلاك السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 من الوقود إلى 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

 

  • الطول 4486 مم.
  • العرض 1839 مم.
  • الارتفاع 1664 مم.
  • قاعدة العجلات 2681 مم.
  • حجم سعة التخزين الخلفية 615 لتر.
  • سعة خزان الوقود 58 لتر.
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

 

تقدم فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي يبلغ مليون و 750 ألف جنيه.

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