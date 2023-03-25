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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "باسات" في مصر | صور

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات

شهدت القائمة الخاصة بسيارات فولكس فاجن المقدمة في مصر، بعض التغيرات السعرية الجديدة، شملت النسخة الشهيرة باسات، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة بلغت 200 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أحدث أسعار السيارة فولكس فاجن باسات الجديدة، وأبرز مواصفاتها.

فولكس فاجن باسات

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن باسات

 

  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • سعة 1400 سي سي "تيربو".
  • قوة اجمالية 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك DSG.
  • 7 سرعات.
  • دفع أمامي.
فولكس فاجن باسات

ابعاد السيارة فولكس فاجن باسات

 

  • الطول الكلي 4767 مم.
  • العرض الكلي 1747 مم.
  • الارتفاع الكلي 1456 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2791 مم.
  • ارتفاع عن الارض 145 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 586 لتر.
فولكس فاجن باسات

اداء السيارة فولكس فاجن باسات 

 

  • تتسارع السيارة فولكس فاجن باسات من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق مدتها نحو 8.9 ثانية.
  • تصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن باسات إلى 220 كيلومتر في الساعة.
فولكس فاجن باسات

الاسعار الرسمية الجديدة لـ فولكس فاجن باسات في مصر 

الفئة الاولى فولكس فاجن باسات بقيمة قدرها مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية فولكس فاجن باسات بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه.

فولكس فاجن باسات
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