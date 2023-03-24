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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ "فولكس فاجن جولف" في 2023 .. صور

فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف

ارتفعت اسعار السيارة فولكس فاجن جولف الجديدة، والمقدمة داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، بنسبة بلغت 190 الف جنيه، وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري 2023.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة للسيارة فولكس فاجن جولف في مصر.

فولكس فاجن جولف

الابعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن جولف

 

  • الطول الكلي 4258 مم.
  • العرض الكلي 1465 مم.
  • الارتفاع الكلي 1492 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2620 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
  • سعة التخزين الخلفية 380 لتر.

 

محرك السيارة فولكس فاجن جولف

 

  • محرك 4 سلندر "رباعي الاسطوانات".
  • سعة 1400 سي سي "تيربو".
  • قوة اجمالية بلغت 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • نوع الجر امامي.
فولكس فاجن جولف

تسارع السيارة فولكس فاجن جولف 

 

يمكن للسيارة فولكس فاجن جولف أن تستغرق فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

 

استهلاك الوقود للسيارة فولكس فاجن جولف

 

يصل استهلاك السيارة فولكس فاجن جولف من الوقود نحو 4.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

فولكس فاجن جولف

السعر الرسمي الجديد للسيارة فولكس فاجن جولف

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف بقيمة سعرية قدرها مليون و290 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

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