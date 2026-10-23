تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وليون ترقبا لاحتجاجات جديدة بالعاصمة الفرنسية

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب حديقة الأمراء، إلى يوم الاثنين، بعدما أثارت الشرطة مخاوف أمنية في ظل ترقب العاصمة لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال بداية الأسبوع.

وستقام المباراة في اليوم نفسه لحفل الكرة الذهبية في لندن، إذ يعد ثنائي باريس سان جيرمان المصاب عثمان ديمبلي، الفائز بالجائزة في 2025، وخفيتشا كفاراتسخيليا من بين المرشحين للفوز بالجائزة.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين في بيان: "علمت الرابطة بالقرار الصادر عن شرطة باريس بمنع إقامة مباراة باريس سان جيرمان وليون، المقررة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي يوم الأحد 25 أكتوبر في الساعة 8:45 مساء، وقررت بالتنسيق مع جهة البث الرسمية للدوري (ليج 1+)، إعادة جدولة المباراة إلى يوم الاثنين 26 أكتوبر في الساعة 8:30 مساء".

وأوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الثلاثاء الماضي إن السلطات الفرنسية ستنشر إجراءات أمنية "مكثفة" للتظاهرات المقررة يوم السبت، مع دعم الشرطة بقوات إضافية، بعدما شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى أعمال شغب ونهب في 17 أكتوبر.

وتزداد التحديات الأمنية تعقيدا مع استضافة استاد فرنسا يوم الأحد مباراة بيتسبرج ستيلرز ونيو أورليانز ساينتس في الموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي، وهو حدث يتوقع أن يتطلب انتشارا أمنيا كثيفا.

وستقام المباراة في سان دوني، على بعد نحو 10 كيلومترات من ساحة الباستيل، إذ من المتوقع أن تبدأ الاحتجاجات.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال آرون رودجرز لاعب بيتسبرج ستيلرز إنه يعتقد أن دوري كرة القدم الأمريكية كان سيلغي أول مباراة له في الموسم الاعتيادي بباريس إذا كان الوضع غير آمن.

وأثرت الاضطرابات بالفعل على جدول مباريات كرة القدم المحلية في فرنسا، إذ تأجلت مباراة تولوز على أرضه أمام تروا في الدوري الفرنسي من السبت إلى الأحد بطلب من السلطات المحلية.

وقال أولمبيك مرسيليا وليل إن متاجرهما الرسمية تعرضت للنهب خلال الاضطرابات مطلع الأسبوع الحالي.

جاءت أعمال العنف، وهي من الأسوأ التي شهدتها فرنسا منذ سنوات، بعد أسابيع من احتجاجات طلابية سلمية إلى حد كبير ومظاهرات أوسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.

ترتيب الفريقين

وستجمع مواجهة الاثنين بين اثنين من أبرز فرق الدوري الفرنسي في بداية الموسم. ويحتل باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا، المركز الثاني بعد سبع مباريات، بينما يتصدر ليون الترتيب برصيد 14 نقطة متقدما على باريس سان جيرمان بفارق الأهداف.