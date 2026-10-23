إخلاء وتحرك أمني عاجل.. جسم مشبوه قرب السفارة الأوكرانية في واشنطن

أعلنت السفارة الأوكرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن، العثور على جسم مشبوه بالقرب من مبنى السفارة، ما استدعى إخلاء شاغلي المبنى مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.

وقالت السفارة، في بيان، إن قوات الأمن الأمريكية انتقلت إلى الموقع وأجرت الفحوصات اللازمة للتعامل مع الجسم المشبوه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الموجودين داخل المبنى.

وكشفت تفاصيل عن الواقعة، أن الجسم كان بالقرب من مدخل القسم القنصلي، ما استدعى إخلاء المبنى مؤقتًا واستدعاء فرق أمنية متخصصة لفحصه.

وذكرت وكالة «رويترز» أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية وفريقًا مختصًا بالتعامل مع المتفجرات انتقلا إلى الموقع لفحص الجسم، قبل أن يقررا أنه لا يشكل تهديدًا أمنيًا.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، عُثر على الجسم نحو الساعة 8:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما دفع جهاز الخدمة السرية الأمريكي وشرطة العاصمة واشنطن إلى التدخل، مع إغلاق عدد من الطرق وجسر «كي بريدج» مؤقتًا كإجراء احترازي خلال الفحص.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأوكراني في واشنطن، دينيس سينيك، إخلاء السفارة واستدعاء فريق التعامل مع المتفجرات، موضحًا لاحقًا أن السلطات الأمريكية خلصت إلى أن الجسم لا يمثل خطرًا، وأن المنطقة المحيطة بالمبنى أُعيد فتحها.

وأعلنت السفارة الأوكرانية استئناف العمل بعد توقف مؤقت، مشيرة إلى أن الخدمات القنصلية كان من المتوقع أن تعود إلى العمل بعد انتهاء الإجراءات الأمنية.