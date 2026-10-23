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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطالب أمريكا بوقف "الإجراءات التمييزية" ضد مؤسساتها البحثية

الصين
الصين
أ ش أ

دعت وزارة التجارة الصينية اليوم /الجمعة/، الولايات المتحدة إلى احترام الحقائق والوقف الفوري لما وصفته بـ"الإجراءات التمييزية" الموجهة ضد المؤسسات البحثية الصينية.

وذكرت الوزارة الصينية - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن تعزيز التعاون في البحث العلمي بين الصين والولايات المتحدة يصب في المصلحة المشتركة للجانبين.

وجاءت المطالبة الصينية، على خلفية فرض وزارة الحرب الأمريكية قيودا على تمويل الأبحاث الموجهة لعشرات الجامعات الصينية.

وانتقدت وزارة التجارة الصينية هذه السياسات بشدة، مشيرة إلى أن "التحركات الأمريكية تمثل في جوهرها إكراها للمؤسسات البحثية الأمريكية على اتخاذ مواقف محددة، وتقويضا متعمدا للتعاون العلمي والبحثي الطبيعي بين البلدين".. محذرة من أن "هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى إضعاف التقدم العلمي والتكنولوجي للولايات المتحدة نفسها".

يُشار إلى أن وزارة الحرب الأمريكية، تمنع من تقديم تمويل أبحاث لأي جهة تتعاون مع الجامعات الصينية المدرجة في القائمة، مؤكدة أن التعاون مع تلك المدارس يُعد مسألة التزام تنظيمي يعرض التمويل الفيدرالي الأمريكي للخطر.

وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة الإجراءات التمييزية

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