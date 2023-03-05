جديد من فولكس فاجن .. تيجوان «بلاك ايديشين» 2024 .. صور

كشفت شركة فولكس فاجن رائدة تصنيع السيارات الالمانية، عن نسختها الجديدة في المملكة المتحدة، وهي السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام "تيجوان" بلاك ايديشين 2024، والتي تأتي باطلالة خارجية تعتمد على اللون الاسود، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الاخرى.

فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

القدرات الفنية لـ فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

تأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024 بمحرك 2000 سي سي TSI بقوة 188 حصانا، أو بقوة اخرى تتراوح بين 148 و 200 حصانا، وذلك لطرازات الدفع الرباعي، وتعمل فئة الدفع الامامي بمحرك سعة 1500 و 2000 سي سي بقوة قدرها 148 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات طراز DSG.

فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

تجهيزات السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

تحتوي السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024 على شاشة ملونة تدعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة قياسها 9.2 بوصة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف بتقنية التدفئة ومغطاة بالجلد، مع خاصية التحكم في الاوامر الصوتية، ومقاعد بالجلد الاسود.

فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

وجاءت السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024 بجنوط رياضية قياسها 20 بوصة، مع فتحة سقف زجاجي بانوراما، وشبكة امامية باللون الاسود ولمسات من الكروم اللامع، بالاضافة إلى انابيب عادم من اللون الاسود ايضا، وطلاء خارجي يتبني هذه الاطلالة.

فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024

تقدم السيارة فولكس فاجن تيجوان بلاك ايديشين 2024 في المملكة المتحدة بسعر يتراوح بين 37.325 الف جنيه استرليني ما يعادل 44.737 دورلار، حتى 54.435 الف دورلار للفئة عالية التجهيز.