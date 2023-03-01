فولكس فاجن تكشف عن إصدار جديد محدث من ID 3 الكهربائية| صور

كشفت فولكس فاجن النقاب عن سيارة ID 3 الجديدة التي طال انتظارها، والتي تم طرحها في السوق في وقت مبكر مما هو مخطط له، وتشير المراجعات إلى أن السيارة الجديدة تحقق قفزة كبيرة وملحوظة إلى الأمام من حيث الجودة والمواد واستقرار النظام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن توماس شيفر لموقع Autocar العالمي في أكتوبر من العام الماضي: "لقد استمعنا بعناية شديدة إلى ID 3، وهي سيارة تقدم ما تعد به علامة فولكس فاجن التجارية".

فولكس فاجن ID 3

والجدير بالذكر أن ID 3 يتميز الآن بأحدث جيل من حزمة برامج إصدارات فولكس فاجن، مع خيارات جديدة إلى تقليل التعقيد وتوليد تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

تأتي سيارة فولكس فاجن الجديدة المحدثة بشاشة لمس مركزية مقاس 12.0 بوصة، بدلاً من شاشة 10.0 بوصة التي تم تركيبها من قبل، وتمت ترقية نظام التعرف على الكلام الاختياري المستند إلى السحابة لتزويده بأوقات استجابة أسرع ، بينما تدعم شاشة العرض العلوية الآن وظائف الواقع المعزز التي شوهدت لأول مرة في فولكس فاجن ID 4 .

فولكس فاجن ID 3

تعتبر المواد عالية الجودة ، مثل البلاستيك عالي الجودة مع المواد الصغيرة المنقحة في القسم السفلي من لوحة القيادة ، تشق طريقها إلى الداخل أيضًا، حيث تتلقى النماذج الأعلى تحديدًا أيضًا مواد جديدة للجزء العلوي من لوحة القيادة.

تعتبر أبرز المشكلات التي أصابت الجيل السابق من ID 3 المتعلقة باستخدام ميزات الأمان والأيقونات الحساسة للمس ، بالإضافة إلى مشكلات الشحن وتناقضات النطاق بالغة الأهمية لدرجة أنه يشاع على نطاق واسع أنها كانت سبب تنحي هربرت ديس عن منصب الرئيس التنفيذي لـ فولكس فاجن العام الماضي.

فولكس فاجن ID 3

أدت التأخيرات في تطوير البرمجيات إلى ظهور أمثلة مبكرة لمعرف لـ ID 3 باستخدام الإصدارات الأساسية من نظام التشغيل، ولكن هذا أثبت، وفقًا لمطلعين في الشركة، أنه "كارثة مطلقة".

ومنذ ذلك الحين، تحاول فولكس فاجن تصحيح القضايا واسعة النطاق، وعلى هذا النحو، تم تقديم التحديثات إلى ثلاث سنوات ونصف فقط منذ الكشف عن ID 3 في معرض فرانكفورت الأخير للسيارات.

تم تحديث الشكل الخارجي للنموذج لسيارة ID 3 أيضًا، وذلك بهدف زيادة جاذبية السيارة، مثل المصد الأمامي المعاد تصميمة مع مجاري هواء رأسية بالإضافة إلى غطاء محرك معاد تشكيله، وهذا الأخير عبارة عن ضاغط جديد كليًا يلغي اللوحة السوداء أسفل الزجاج الأمامي.

فولكس فاجن ID 3

كما أن تصميمات المصابيح الخلفية جديدة تمامًا، بما في ذلك المصابيح النهارية المميزة على شكل X ومؤشرات التمرير المحدثة.

لا تزال ID 3 تعتمد على منصة MEB وتحتفظ بنفس المحرك والبطاريات المثبتة في الخلف كما كان من قبل، مع 204 حصانًا و 228 رطلاً قدمًا، وتوفر سيارات Pro و Pro Sسرعة من 0 الى 62 ميل في الساعة بمعدل 7.3 ثانية و 7.7 ثانية، الأول يتميز ببطارية 58 كيلو واط في الساعة ، مما يمنحها مدى 265 ميلاً ، والأخيرة 77 كيلو واط في الساعة لحزمة 339 ميلاً.

تماشياً مع التغييرات التي تم إجراؤها على ID 4، وزادت فولكس فاجن من معدل الشحن السريع للتيار المستمر من 125 كيلو وات إلى 170 كيلو وات.

تقول فولكس فاجن إن هناك خططًا لخليفة ID 3 Pureالسابقة الرائدة في السعر بمحرك كهربائي بقوة 148 حصانًا وبطارية 45 كيلو وات في الساعة ، لكنها لن تشكل جزءًا من التشكيلة الأولية المحسنة.