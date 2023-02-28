الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات زيرو بالسوق المصري .. صور

شهد شهر فبراير عدة تغييرات سعرية جديدة لبعض السيارات الزيرو المطروحة بالسوق المصري، ومن أبرز هذه السيارات شيفروليه أوبترا وبيجو 5003 موديلات عام 2023.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

شيفروليه اوبترا موديل 2023

دعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بينما يتمكن المحرك من انتاج 110 حصانا، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 13.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر/ساعة.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023:

شيفروليه اوبترا موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 454,000 جنيه.

شيفروليه اوبترا موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 465,000 جنيه .

سوبارو امبريزا موديل 2022

سوبارو امبريزا موديل 2022

وتعتمد السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر . ويتصل بالمحرك ناقل حركة CVTينقل القوة لعجلات السيارة الأربعة التي تعتمد الدفع الكلي، وتتسارع من نقطة الثبات 0 الي 100 كم في 12.4 ثانية ، وسرعة تصل الي 185 كم في الساعة.

أسعار السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022:

يبلغ سعر السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 نحو 690,000 جنيه.

بيجو 508 موديل 2023

بيجو 508 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، بقوة 165 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

كما تتوفر السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 215 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 7.5 ثانية فقط.

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,124,990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,224,990 جنيه.

الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,234,990 جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 1,374,990 جنيه.

الفئة السادسة بقيمة قدرها 1,384,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2023

بيجو 3008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي، و تصل سرعتها القصوى الى 206 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,049,990 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,274,990 جنيه

الفئة الربعة بقيمة قدرها 1,284,990 جنيه

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023:

محرك 1600 سي سي

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 720 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 770 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 850 الف جنيه.

محرك 1300 سي سي تيربو:

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 850 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 870 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 890 الف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 920 الف جنيه.