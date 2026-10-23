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رئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد بملاحقة منفذي هجوم «يهودا»: لن نتراجع وسنواصل العمليات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد بملاحقة منفذي هجوم «يهودا»: لن نتراجع وسنواصل العمليات

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي
فرناس حفظي

توعد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بملاحقة جميع المتورطين في الهجوم المسلح قرب مفترق يهودا، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك بقوة لملاحقة المسؤولين عن الهجوم، في وقت أعلن فيه رفع مستوى التأهب والاستعداد على مختلف الجبهات.

وقال زامير، خلال زيارته موقع الهجوم، إن التحقيقات الأولية تشير إلى إحباط هجوم وصفه بالخطير ضد مواطنين إسرائيليين، وذلك بفضل تحركات القوات في المنطقة.

وأضاف: «سنتحرك بقوة، وسنلاحق جميع المتورطين في الهجوم ونصل إليهم»، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة في جميع المجالات.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن المهمة الأساسية للجيش تتمثل في إحباط ما وصفه بـ«الإرهاب» وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين الإسرائيليين، مضيفًا أن القوات ستواصل العمليات والمبادرة إلى التحرك حيثما تقتضي الحاجة.

وتابع زامير: «سنتصرف بهدوء، ولن نتراجع، ولن نسمح لأعدائنا بالتأثير علينا»، مشيرًا إلى حساسية الأسبوع المقبل، ومؤكدًا استمرار حالة التأهب والاستعداد لمواجهة التطورات الأمنية.

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي في أعقاب الهجوم المسلح قرب مفترق يهودا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية وتأكيد الجيش مواصلة ملاحقة المتورطين في الهجوم.

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